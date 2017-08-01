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بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 15:23 عاجل وحصري.. هذا هو مصير اللي صور فيديو اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس | مجتمع
عاجل وحصري.. هذا هو مصير اللي صور فيديو اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس
مباشرة بعد كشف ''شوف تيفي'' عن قيام المصالح الأمنية بالبيضاء بالبحث عن المتورط السادس في جريمة اغتصاب فتاة مختلة عقليا داخل حافلة للنقل العمومي والذي تورط في تصوير مشاهد فيديو الواقعة المؤلمة


''شوف تيفي''


مباشرة بعد كشف ''شوف تيفي'' عن قيام المصالح الأمنية بالبيضاء بالبحث عن المتورط السادس في جريمة اغتصاب فتاة مختلة عقليا داخل حافلة للنقل العمومي والذي تورط في تصوير مشاهد فيديو الواقعة المؤلمة بهاتفه النقال، أكد مصدرنا أن هذه المصالح، استطاعت قبل قليل من يومه الاثنين، من اعتقاله عقب توصلها إلى المكان الذي كان يتحصن به.
وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر، ضاع هاتفه النقال، وهو ما ساهم في انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مصادرنا قد كشفت سابقا عن تمكن مصالح الأمن بالدار البيضاء، من توقيف خمسة قاصرين، تترواح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تورطوا في جريمة هتك عرض فتاة تعاني إعاقة ذهنية، وهي الواقعة التي تم تداول الفيديو الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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