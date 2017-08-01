حصري.. هذا هو سن المتورطين في واقعة محاولة اغتصاب فتاة قاصر داخل طوبيس بالبيضاء ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الموقوفين الخمسة على خلفية فيديو محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، هم قاصرون، تترواح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.



"شوف تيفي"



أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الموقوفين الخمسة على خلفية فيديو محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، هم قاصرون، تترواح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.

وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه فيهم الخمسة، والذين تم إيقافهم بحي مباركة بالبرنوصي بعد مطاردة هيتشكوكية للبعض منهم، تم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة رهن إشارة البحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة.



وأشار ذات المصدر أن الأبحاث ما تزال جارية لتحديد خيوط وملابسات الواقعة، وذلك قبل تقديم الموقوفين إلى العدالة للنظر في المنسوب إليهم.



