عاجل..اعتقال كل المتورطين في جريمة محاولة اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس بكازا..واللي صور الفيديو ما زال هربان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن مصالح الأمن وإلى غاية الساعة، تمكنت من إيقاف خمسة قاصرين متورطين في محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن مصالح الأمن وإلى غاية الساعة، تمكنت من إيقاف خمسة قاصرين متورطين في محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي.



وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، فتحت تحقيقا للكشف عن المكان الذي يتواجد به متورط سادس في هذه الجريمة، ويتعلق الأمر بصاحب الفيديو والذي قام بالتقاط تفاصيله ومشاهده الصادمة والمؤلمة من خلال عدسة كاميرا هاتفه النقال.

وأشار ذات المصدر أن التحريات الأولى، تشير إلى أن مصور الفيديو، يتواجد خارج مدينة الدار البيضاء، ولهذا تم فتح بحث معمق مع باقي الموقوفين للتعرف على المكان الذي يختبئ به.