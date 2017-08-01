 عاجل..اعتقال كل المتورطين في جريمة محاولة اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس بكازا..واللي صور الفيديو ما زال هربان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يترأس بالمضيق حفل استقبال بمناسبة الذكرى ال 54 لميلاده | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس بالمضيق حفل استقبال بمناسبة الذكرى ال 54 لميلاده

عاجل..رجل يضع حزاما ناسفا بإسبانيا | دولي

عاجل..رجل يضع حزاما ناسفا بإسبانيا

حصري..هذه هي ردة فعل سائق الحافلة التي تعرضت داخلها فتاة مختلة عقليا للاغتصاب بالبيضاء | مجتمع

حصري..هذه هي ردة فعل سائق الحافلة التي تعرضت داخلها فتاة مختلة عقليا للاغتصاب بالبيضاء

التفاصيل الكاملة والمثيرة والصادمة بخصوص اغتصاب فتاة داخل حافلة بالبيضاء واعتقال المتورطين في هذه الجريمة وتاريخ وقوعها | مجتمع

التفاصيل الكاملة والمثيرة والصادمة بخصوص اغتصاب فتاة داخل حافلة بالبيضاء واعتقال المتورطين في

فيديو انقلاب حافلة سياحية في تركيا | بووز

فيديو انقلاب حافلة سياحية في تركيا

عاجل وحصري.. هذا هو مصير اللي صور فيديو اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس | مجتمع

عاجل وحصري.. هذا هو مصير اللي صور فيديو اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس

عاجل..شاهد ماذا قالت القناة الثانية على الفتاة للي غتاصبوها وسط الطوبيس في كازا (حقائق جديدة) | بووز

عاجل..شاهد ماذا قالت القناة الثانية ''على الفتاة للي غتاصبوها وسط الطوبيس في كازا'' (حقائق جديدة)

شاهد ما قاله دوك صماد عن اغتصاب الفتاة المختلة عقليا في الحافلة ! | منوعات

شاهد ما قاله دوك صماد عن اغتصاب الفتاة المختلة عقليا في الحافلة !

حصري.. هذا هو سن المتورطين في واقعة محاولة اغتصاب فتاة قاصر داخل طوبيس بالبيضاء | مجتمع

حصري.. هذا هو سن المتورطين في واقعة محاولة اغتصاب فتاة قاصر داخل طوبيس بالبيضاء

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل..اعتقال كل المتورطين في جريمة محاولة اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس بكازا..واللي صور الفيديو ما زال هربان

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 15:07 عاجل..اعتقال كل المتورطين في جريمة محاولة اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس بكازا..واللي صور الفيديو ما زال هربان | حوادث و حقوق
عاجل..اعتقال كل المتورطين في جريمة محاولة اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس بكازا..واللي صور الفيديو ما زال هربان
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن مصالح الأمن وإلى غاية الساعة، تمكنت من إيقاف خمسة قاصرين متورطين في محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن مصالح الأمن وإلى غاية الساعة، تمكنت من إيقاف خمسة قاصرين متورطين في محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، فتحت تحقيقا للكشف عن المكان الذي يتواجد به متورط سادس في هذه الجريمة، ويتعلق الأمر بصاحب الفيديو والذي قام بالتقاط تفاصيله ومشاهده الصادمة والمؤلمة من خلال عدسة كاميرا هاتفه النقال.
وأشار ذات المصدر أن التحريات الأولى، تشير إلى أن مصور الفيديو، يتواجد خارج مدينة الدار البيضاء، ولهذا تم فتح بحث معمق مع باقي الموقوفين للتعرف على المكان الذي يختبئ به.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدار البيضاء الجريمة الهاتف النقال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصريا و بالفيديو...شوفو كيفاش تم اعتقال المتورط الثالث في قضية محاولة اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس | حوادث و حقوق

حصريا و بالفيديو...شوفو كيفاش تم اعتقال المتورط الثالث في قضية محاولة اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس

عاجل وحصري.. تفاصيل حصرية عن فيديو اغتصاب فتاة داخل طوبيس..وها كيفاش تسرب | حوادث و حقوق

عاجل وحصري.. تفاصيل حصرية عن فيديو اغتصاب فتاة داخل طوبيس..وها كيفاش تسرب

عاجل.. هذا ما قامت به الشرطة العلمية بخصوص فيديو اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا ما قامت به الشرطة العلمية بخصوص فيديو اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء

عاجل وحصري.. تفاصيل عن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وحصري.. تفاصيل عن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصريا و بالفيديو...شوفو كيفاش تم اعتقال المتورط الثالث في قضية محاولة اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس | خارج البلاطو
منذ 27 دقيقة

حصريا و بالفيديو...شوفو كيفاش تم اعتقال المتورط الثالث في قضية محاولة اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس

الشارع المغربي يوجه رسائل متميزة للملك محمد السادس بمناسبة عيد ميلاده | نسولو الناس

الشارع المغربي يوجه رسائل متميزة للملك محمد السادس بمناسبة عيد ميلاده

فيديو صادم.. المتورط الثاني في محاولة اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس هرب فوق السطوحة وشوف تيفي تكشف لحظة القبض عليه من طرف البوليس بطريقة هيتشكوكية..! | خارج البلاطو

فيديو صادم.. المتورط الثاني في محاولة اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس هرب فوق السطوحة وشوف تيفي تكشف لحظة القبض عليه من طرف البوليس بطريقة هيتشكوكية..!

حصري ..شوفو لحظة القبض على أحد المتورطين في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس | خارج البلاطو

حصري ..شوفو لحظة القبض على أحد المتورطين في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يترأس بالمضيق حفل استقبال بمناسبة الذكرى ال 54 لميلاده | بوليتيك
منذ 3 دقائق

الملك محمد السادس يترأس بالمضيق حفل استقبال بمناسبة الذكرى ال 54 لميلاده

عاجل..رجل يضع حزاما ناسفا بإسبانيا | دولي

عاجل..رجل يضع حزاما ناسفا بإسبانيا

حصري..هذه هي ردة فعل سائق الحافلة التي تعرضت داخلها فتاة مختلة عقليا للاغتصاب بالبيضاء | مجتمع

حصري..هذه هي ردة فعل سائق الحافلة التي تعرضت داخلها فتاة مختلة عقليا للاغتصاب بالبيضاء

التفاصيل الكاملة والمثيرة والصادمة بخصوص اغتصاب فتاة داخل حافلة بالبيضاء واعتقال المتورطين في هذه الجريمة وتاريخ وقوعها | مجتمع

التفاصيل الكاملة والمثيرة والصادمة بخصوص اغتصاب فتاة داخل حافلة بالبيضاء واعتقال المتورطين في

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.