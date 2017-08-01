عاجل وحصري..هذه هي هوية الفتاة المختلة عقليا والتي تعرضت لمحاولة الاغتصاب والسن ديالها صادم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الفتاة المختلة التي تعرضت لهتك العرض ومحاولة للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، تدعى ''إيمان''، تبلغ من العمر 24 سنة، وليست فتاة قاصرا كما تم تداوله.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن الفتاة المختلة التي تعرضت لهتك العرض ومحاولة للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، تدعى "إيمان"، تبلغ من العمر 24 سنة، وليست فتاة قاصرا كما تم تداوله.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية بالبرنوصي، تمكنت من التوصل إلى هوية الضحية، وقد استمعت إلى والدتها في محضر رسمي للكشف عن جميع ملابسات وخيوط الواقعة.

وأشار ذات المصدر أن الضحية القاطنة بالبرنوصي رفقة أسرتها وبالرغم من تعرضها لمحاولة اغتصاب فإن المصالح الأمنية بالبرنوصي لم تتوصل بأي شكاية من والديها أو من أحد الأطراف المرتبطين بالواقعة كسائق الحافلة.



