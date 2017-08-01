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مثير..خطاب الملك محمد السادس يغضب قيادة ''البوليساريو''

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 14:34 مثير..خطاب الملك محمد السادس يغضب قيادة البوليساريو | بوليتيك
مثير..خطاب الملك محمد السادس يغضب قيادة ''البوليساريو''
في خطوة مثيرة، أصدرت جبهة البوليساريو، بيانا عممته على المواقع الإعلامية المقربة منها، تطالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة التدخل بعد الخطاب الملكي التاريخي ليوم أمس بمناسبة ذكرى ثورة الملك


بوليتيك
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في خطوة مثيرة، أصدرت جبهة البوليساريو، بيانا عممته على المواقع الإعلامية المقربة منها، تطالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة التدخل بعد الخطاب الملكي التاريخي ليوم أمس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

ولجأت البوليساريو في بيانها لمحاولة التشويش على الإنتصارات الديبلوماسية المتتالية للمغرب بأدغال إفريقيا، والتي جاءت بعد زيارات مكوكية للملك محمد السادس مرفوقا بوفد هام، حيث لجأت البوليساريو، إلى التحذير مما أسمته ''بالتوغل المغربي في أعماق إفريقيا''.

وفي قراءة بسيطة لنص بيان ''الكيان الوهمي'' يكشف عن غضب قيادات البوليساريو من عودة المغرب لحضن منظمة الوحدة الإفريقية، بعد إستغلاها لسنوات طويلة للمنظمة لتمرير مواقفها العدائية ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.


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