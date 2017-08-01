عاجل.. شركة نقل المدينة تخرج عن صمتها وتكشف عن تفاصيل حصرية بخصوص محاولة اغتصاب فتاة داخل طوبيس وها فوقاش وقعات الجريمة ﻿

بعد ساعات من ظهور فيدو مروع يوثق لحظة تعرض فتاة لمحاولة اغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي، خرجت شركة ''نقل المدينة'' عن صمتها، وكشفت عن تاريخ الفيديو، وذلك من خلال بلاغ توصلت ''شوف تيفي''بنسخة منه.

"شوف تيفي"



بعد ساعات من ظهور فيدو مروع يوثق لحظة تعرض فتاة لمحاولة اغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي، خرجت شركة "نقل المدينة" عن صمتها، وكشفت عن تاريخ الفيديو، وذلك من خلال بلاغ توصلت "شوف تيفي"بنسخة منه.



وحسب البلاغ فإنه وفور ظهور الفيديو تم فتح تحقيق، بين أن تفاصيله، وقعت أول أمس الجمعة 18 غشت، وفي نفس الوقت دافعت الشركة في بلاغها على سائق الحافلة، قائلة "لا يمكننا القول إن السائق لم يتفاعل مع ما كان يقع في الكراسي الخلفية للحافلة خاصة أن مدة الفيديو قصيرة"، مؤكدة أن التحقيقات من شأنها أن تكشف عن معلومات بخصوص الواقعة.





واستغلت الشركة الفرصة للتأكيد على أن سائقي الحافلات يتعرضون بشكل يومي للاعتداءات والتهديدات بالطعن، والطعن أحيانا، خلال مشادات كلامية مع بعض المجرمين دفاعا عن الركاب.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت صباح يومه الاثنين، من إيقاف المتورطين في هذه الجريمة الشنيعة، على مستوى حي مباركة بالبرنوصي بالبيضاء.