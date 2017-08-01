جمعية ''متقيش ولادي'' تصدر بيانا تلتمس تدخل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في نازلة تعرض فتاة لمحاولة الإغتصاب داخل حافلة النقل العمومي بالدارالبيضاء ﻿

بعد الجريمة النكراء والمشاهد المقرفة التي هزت المغاربة قاطبة فجر يوم الإثنين ، أصدرت جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة بيانا بتوقيع كل من رئيسة الجمعية ''نجية أديب'' والكاتب العام ''عبد الرفيع



''شوف تيفي''



بعد الجريمة النكراء والمشاهد المقرفة التي هزت المغاربة قاطبة فجر يوم الإثنين ، أصدرت جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة بيانا بتوقيع كل من رئيسة الجمعية ''نجية أديب'' والكاتب العام ''عبد الرفيع الاومليكي''، والتي تدين من خلاله تعرض فتاة لمحاولة الاغتصاب وتمزيق ملابسها داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء .



وجاء في نص البيان : '' شاهدنا نحن اعضاء جمعية ماتقيش ولادي لحماية الطفولة الفيديو/الصدمة الذي يظهر فيه مراهقين يمزقون ملابس فتاة ويحاولون اغتصابها داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء (مدينة بيس) والذي تم نشره على الانترنيت بشكل واسع مساء الاحد 20 غشت 2017. وقد استغربنا للسلوك الهمجي لهؤلاء المراهقين كما استغربنا لرد الفعل السلبي للسائق وللمسافرين الذين تواجدوا هناك حين عملية محاولة الاغتصاب''



كما عبر نص ''البيان'' أن جمعية متقيش ولادي تدين السلوك الهمجي المتجسد في تمزيق ملابس الفتاة ومحاولة اغتصابها مع تصوير المشاهد الهمجية من طرف مراهقين.، كما تدين في ذات السياق السلوك السلبي للسائق وللمسافرين الذين لم يتدخلوا لإنقاذ الفتاة من مخالب هؤلاء المجرمون ولم يتم توجيه الحافلة من طرف السائق نحو اقرب مخفر للشرطة.



وفي هذا الصدد تلتمس الجمعية تدخل الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء لإعطاء تعليماته للشرطة القضائية لفتح تحقيق في النازلة واعتقال المجرمين ومحاكمتهم، وتدعو كل المجتمع المغربي للتحرك قصد مواجهة هذه السلوكات الهمجية التي تتنامى يوما بعد يوم بشكل غريب كما تجدد دعوتها للاسر المغربية والمدرسة وتنظيمات المجتمع المدني والدولة بكل اطيافها لتحمل المسؤولية قصد محاربة هذه الظواهر التي تهدم كل القيم المجتمعية.





