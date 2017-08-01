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عاجل وحصري.. تفاصيل حصرية عن فيديو اغتصاب فتاة داخل طوبيس..وها كيفاش تسرب

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 13:59 عاجل وحصري.. تفاصيل حصرية عن فيديو اغتصاب فتاة داخل طوبيس..وها كيفاش تسرب | حوادث و حقوق
عاجل وحصري.. تفاصيل حصرية عن فيديو اغتصاب فتاة داخل طوبيس..وها كيفاش تسرب
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فيديو واقعة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، جرت فصوله قبل شهرين على مستوى منطقة الحي المحمدي.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن فيديو واقعة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، جرت فصوله قبل شهرين على مستوى منطقة الحي المحمدي.

وأكد المصدر ذاته أن الفيديو تسرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من يومه الاثنين، وذلك بعد ضياع الهاتف النقال من أحد المتورطين في الجريمة، والذي استخدمه لتصوير مشاهد الفيديو المؤلمة.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف 5 متورطين، يشتبه في علاقتهم في جريمة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي والذي هز فيديو يوثق لحظة وقوعها مواقع التواصل الاجتماعي.


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