 عاجل..محاولة تفجير طائرة إماراتية... ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وحصري.. تفاصيل حصرية عن فيديو اغتصاب فتاة داخل طوبيس..وها كيفاش تسرب | حوادث و حقوق

عاجل وحصري.. تفاصيل حصرية عن فيديو اغتصاب فتاة داخل طوبيس..وها كيفاش تسرب

عاجل..محاولة تفجير طائرة إماراتية... | دولي

عاجل..محاولة تفجير طائرة إماراتية...

فيديو خرجوها من مستشفى الامراض العقلية دون اخبار عائلتها وجدت نفسها في الشارع | بووز

فيديو خرجوها من مستشفى الامراض العقلية دون اخبار عائلتها وجدت نفسها في الشارع

فيديو أسترالية ترتدي النقاب في البرلمان للمطالبة بحظره، فكان الرد مفاجئاً | بووز

فيديو أسترالية ترتدي النقاب في البرلمان للمطالبة بحظره، فكان الرد مفاجئاً

عاجل.. هذا ما قامت به الشرطة العلمية بخصوص فيديو اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا ما قامت به الشرطة العلمية بخصوص فيديو اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء

عاجل وحصري.. تفاصيل عن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وحصري.. تفاصيل عن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء

فضيحة... مستشفى الفارابي بوجدة بدون ماء لعدة أيام والسبب عطلة المسؤولين | مجتمع

فضيحة... مستشفى ''الفارابي'' بوجدة بدون ماء لعدة أيام والسبب ''عطلة المسؤولين''

ما هي الأطعمة التي تتناولها جيوش العالم؟ | بووز

ما هي الأطعمة التي تتناولها جيوش العالم؟

عاجل.. اعتقال متورط خامس في جريمة اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس بالبيضاء وها كيفاش | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال متورط خامس في جريمة اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس بالبيضاء وها كيفاش

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل..محاولة تفجير طائرة إماراتية...

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 13:47 عاجل..محاولة تفجير طائرة إماراتية... | دولي
عاجل..محاولة تفجير طائرة إماراتية...
كشف موقع ''سبق'' السعودي قبل قليل من يومه الاثنين، أن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، قال: إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تَمَكّنت من إحباط مخطط لتفجير طائرة إماراتية قادمة من أستراليا إلى أبو

"شوف تيفي"

 

كشف موقع "سبق" السعودي قبل قليل من يومه الاثنين، أن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، قال: إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تَمَكّنت من إحباط مخطط لتفجير طائرة إماراتية قادمة من أستراليا إلى أبو ظبي.

وأوضح الموقع  السعودي أن "المشنوق"، صرح خلال مؤتمر صحافي تم تنظيمه اليوم الاثنين: "تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني من إحباط مخطط لتفجير طائرة إماراتية قادمة من أستراليا إلى أبو ظبي".

وأضاف الوزير المذكور أن المنفذ هو "انتحاري لبناني اسمه طارق خياط، والمجموعة عبارة عن 4 أخوة وأحدهم انتقل إلى الرقة في سوريا وانضم لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سبق السعودي الأجهزة اللبنانية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. تفاصيل مثيرة عن المغربي منفذ الاعتداء الدموي بفنلندا | دولي

عاجل.. تفاصيل مثيرة عن المغربي منفذ الاعتداء الدموي بفنلندا

عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص عملية الدهس بفرنسا | دولي

عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص عملية الدهس بفرنسا

عائلة منفذ مأساة برشلونة تقود مسيرة إحتجاجية ضد الإرهاب ببني ملال | دولي

عائلة منفذ مأساة برشلونة تقود مسيرة إحتجاجية ضد الإرهاب ببني ملال

عاجل.. بعد برشلونة: عملية دهس لأشخاص في مواقف حافلات في مرسيليا بفرنسا | دولي

عاجل.. بعد برشلونة: عملية دهس لأشخاص في مواقف حافلات في مرسيليا بفرنسا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشارع المغربي يوجه رسائل متميزة للملك محمد السادس بمناسبة عيد ميلاده | نسولو الناس
منذ 1 ثانية

الشارع المغربي يوجه رسائل متميزة للملك محمد السادس بمناسبة عيد ميلاده

فيديو صادم.. المتورط الثاني في محاولة اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس هرب فوق السطوحة وشوف تيفي تكشف لحظة القبض عليه من طرف البوليس بطريقة هيتشكوكية..! | خارج البلاطو

فيديو صادم.. المتورط الثاني في محاولة اغتصاب فتاة في قلب الطوبيس هرب فوق السطوحة وشوف تيفي تكشف لحظة القبض عليه من طرف البوليس بطريقة هيتشكوكية..!

حصري ..شوفو لحظة القبض على أحد المتورطين في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس | خارج البلاطو

حصري ..شوفو لحظة القبض على أحد المتورطين في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس

فيديو مؤثر..ها شنو قال مواطن هدد بالانتحار من عمود مي عايشة بالرباط بعدما تحرم من مأذونية عطاها ليه الملك | خارج البلاطو

فيديو مؤثر..ها شنو قال مواطن هدد بالانتحار من عمود "مي عايشة" بالرباط بعدما تحرم من مأذونية عطاها ليه الملك

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وحصري.. تفاصيل حصرية عن فيديو اغتصاب فتاة داخل طوبيس..وها كيفاش تسرب | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

عاجل وحصري.. تفاصيل حصرية عن فيديو اغتصاب فتاة داخل طوبيس..وها كيفاش تسرب

عاجل..محاولة تفجير طائرة إماراتية... | دولي

عاجل..محاولة تفجير طائرة إماراتية...

فيديو خرجوها من مستشفى الامراض العقلية دون اخبار عائلتها وجدت نفسها في الشارع | بووز

فيديو خرجوها من مستشفى الامراض العقلية دون اخبار عائلتها وجدت نفسها في الشارع

فيديو أسترالية ترتدي النقاب في البرلمان للمطالبة بحظره، فكان الرد مفاجئاً | بووز

فيديو أسترالية ترتدي النقاب في البرلمان للمطالبة بحظره، فكان الرد مفاجئاً

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.