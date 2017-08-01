عاجل..محاولة تفجير طائرة إماراتية... ﻿

كشف موقع ''سبق'' السعودي قبل قليل من يومه الاثنين، أن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، قال: إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تَمَكّنت من إحباط مخطط لتفجير طائرة إماراتية قادمة من أستراليا إلى أبو

"شوف تيفي"

كشف موقع "سبق" السعودي قبل قليل من يومه الاثنين، أن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، قال: إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تَمَكّنت من إحباط مخطط لتفجير طائرة إماراتية قادمة من أستراليا إلى أبو ظبي.

وأوضح الموقع السعودي أن "المشنوق"، صرح خلال مؤتمر صحافي تم تنظيمه اليوم الاثنين: "تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني من إحباط مخطط لتفجير طائرة إماراتية قادمة من أستراليا إلى أبو ظبي".

وأضاف الوزير المذكور أن المنفذ هو "انتحاري لبناني اسمه طارق خياط، والمجموعة عبارة عن 4 أخوة وأحدهم انتقل إلى الرقة في سوريا وانضم لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.