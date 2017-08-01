عاجل.. هذا ما قامت به الشرطة العلمية بخصوص فيديو اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها، أن الشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، فتحت تحقيقا بخصوص الفيديو الذي يوثق لحظة اغتصاب فتاة تعاني إعاقة ذهنية داخل حافلة للنقل العمومي.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها، أن الشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، فتحت تحقيقا بخصوص الفيديو الذي يوثق لحظة اغتصاب فتاة تعاني إعاقة ذهنية داخل حافلة للنقل العمومي.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، نشرت قواتها في مختلف المحطات المتواجدة بمدينة الدار البيضاء، وذلك للكشف عن جميع الخيوط الخاصة بهذه الجريمة التي هزت الرأي العام بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف 5 أشخاص بحي مباركة بالبرنوصي، يشتبه في تورطهم في الجريمة، بينما ما تزال الأبحاث جارية عن متورطين آخرين يتواجدون بفضالة وحد السوالم.