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عاجل وحصري.. تفاصيل عن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 13:19 عاجل وحصري.. تفاصيل عن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وحصري.. تفاصيل عن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الاثنين، أن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، تعاني بالفعل إعاقة ذهنية، وهو الأمر الذي استغله المتورطون خلال جريمتهم التي


"شوف تيفي"


أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الاثنين، أن الفتاة التي تعرضت للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، تعاني بالفعل إعاقة ذهنية، وهو الأمر الذي استغله المتورطون خلال جريمتهم التي هزت الرأي العام بالمغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، تجري تحرياتها للكشف عن هويتها حتى يتم التوصل للحقيقة الكاملة بخصوص واقعة تعرضها للاغتصاب وعلاقتها بالمتورطين الذين تم إيقافهم على مستوى حي مباركة بالبرنوصي يومه الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف 5 أشخاص، يشتبه في تورطهم في الجريمة، بينما ما تزال الأبحاث جارية عن متورطين آخرين بفضالة وحد السوالم.

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