فضيحة... مستشفى ''الفارابي'' بوجدة بدون ماء لعدة أيام والسبب ''عطلة المسؤولين'' ﻿

في خطوة مثيرة، إنقطعت المياه الصالحة للشرب عن مستشفى الفارابي بمدينة وجدة منذ صبيحة يوم الخميس الماضي بعد إحتراق ''مضخات المياه'' الخاصة بالمؤسسة الصحية لعاصمة جهة الشرق، تزامنا وعطلة مستخدمي

شوف تيفي





في خطوة مثيرة، إنقطعت المياه الصالحة للشرب عن مستشفى الفارابي بمدينة وجدة منذ صبيحة يوم الخميس الماضي بعد إحتراق ''مضخات المياه'' الخاصة بالمؤسسة الصحية لعاصمة جهة الشرق، تزامنا وعطلة مستخدمي الشركة المسؤولة عن إصلاح المضخات.



وأضاف مصدر طبي بعين المكان، أن معاناة المرتفقين والأطر العاملة بالمستشفى المذكور تضاعفت مع إرتفاع درجة الحرارة، حيث إنقطعت المياه بالمؤسسة الصحية التي تستقبل العشرات من المرضى بمدينة وجدة منذ يوم الخميس الماضي بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.



وأوضح ذات المصدر، أن المسؤولين عن قطاع الصحة إقليميا وجهويا ومركزيا، لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن بديل آني لعودة الأمور لطبيعتها، بل تغاضوا عن الواقعة من دون أي ردة فعل لحلحلة المشكل.



وفي ذات السياق، كشف مسؤول في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن السبب وراء انقطاع المياه بمستشفى الفارابي بوجدة يعود بالأساس إلى إحتراق وإتلاف مضخات المياه ''les pompes ''، حيث قامت إدارة المستشفى بربط الإتصال بإحدى الشركات لإصلاح المضخات، لكنها لم تستطع بسبب عطلة مستخدميها.



وأضاف ذات المصدر، أن المياه إنقطعت منذ الخميس الماضي، لكنها ستعود بشكل طبيعي للمستشفى إبتداء من اليوم الإثنين بعد مباشرة الشركة إصلاح المضخات.





