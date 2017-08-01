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عاجل: شركة نقل المدينة بالدار البيضاء مطالبة بتقديم تفاصيل العمل الإجرامي المقرف الذي هز المغاربة فجر الإثنين

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 12:55 عاجل: شركة نقل المدينة بالدار البيضاء مطالبة بتقديم تفاصيل العمل الإجرامي المقرف الذي هز المغاربة فجر الإثنين | حوادث و حقوق
عاجل: شركة نقل المدينة بالدار البيضاء مطالبة بتقديم تفاصيل العمل الإجرامي المقرف الذي هز المغاربة فجر الإثنين
علم مصدر قناة ''شوف تيفي'' أنه لايزال المسؤولون داخل شركة نقل المدينة، التي شهدت محاولة اغتصاب فتاة من قبل عصابة إجرامية تتكون من 5 إلى 6 شبان، تحاول الوصول إلى تاريخ الحادث المقرف الذي هز المغاربة،


"شوف تيفي"

علم مصدر قناة "شوف تيفي" أنه لايزال المسؤولون داخل شركة نقل المدينة، التي شهدت محاولة اغتصاب فتاة من قبل عصابة إجرامية تتكون من 5 إلى 6 شبان، تحاول الوصول إلى تاريخ الحادث المقرف الذي هز المغاربة، وخلف استياء عارما بعد نشر الفيديو الذي يوثق لحظة وقوع الحادث،منذ فجر اليوم الاثنين.

وأفاد نفس "المصدر" أنه لم يتم بعد تحديد رقم الخط الذي وقعت فيه الجريمة النكراء ، علما أن الحافلات تتوفر على 4 كاميرات مراقبة، ولم يتحرك المسؤولون لحد اللحظة للإطلاع على وقائع الفيديو، أو تقديم تفاصيل توضح للرأي العام ما حدث بالضبط .

تجدر الإشارة أن الأمر المؤكد أن الحافلة التي وقع فيها الحادث تابعة لنقل المدينة، مما يلزم الجهة المعنية اتخاذ قرارات صارمة في هذا الصدد بالموازاة مع التحقيقات الأمنية التي تواكب القضية لأجل تعميق البحث، والتي انطلقت في أبحاثها، ليتم تقديم الجناة للعدالة لتقول كلمتها في النازلة.

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شوف تيفي اغتصاب فتاة نقل المدينة

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