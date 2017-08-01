عاجل..بعد اعتقال متورطين في اغتصاب مختلة عقليا في طوبيس بالبيضاء: البحث عن متورطين آخرين في الجريمة بأحد السوالم وفضالة+تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، وبعد تمكنها قبل قليل من يومه الاثنين، من إيقاف أربعة متورطين في اغتصاب فتاة تعاني خللا عقليا داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء،



"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، وبعد تمكنها قبل قليل من يومه الاثنين، من إيقاف أربعة متورطين في اغتصاب فتاة تعاني خللا عقليا داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، أرسلت قواتها إلى منطقتي أحد السوالم وفضالة خارج العاصمة الاقتصادية لإيقاف ثلاثة متورطين آخرين.

وأكد المصدر ذاته أن عملية التوقيف التي جرت فصولها بحي مباركة بالبرنوصي، عرفت مشاركة فرقة الشرطة القضائية للبرنوصي وفرقة الشرطة القضائية لعين الشق وفرقة الدراجين.

وأكد ذات المصدر أن الموقوفين الأربعة، يتواجدون في هذه اللحظات بمصلحة الشرطة بالبرنوصي، بينما تم نقل أحدهم في جولة بحي مباركة للتعرف على مكان تواجد أحد المتورطين.



