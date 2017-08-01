مؤثر...رحلة ليلية طويلة تقود سيدة لثلاثة مدن بحثا عن علاج من سم أفعى ﻿

كشف الباحث والفاعل الجمعوي بإقليم اسا-الزاك ''حمو المحجوب'' في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن سيدة في عقدها الخامس نقلت على وجه السرعة ليلة أمس، لثلاث مؤسسات صحية بحثا عن علاج ضد سم أفعى، إنطلاق من

شوف تيفي

كشف الباحث والفاعل الجمعوي بإقليم اسا-الزاك "حمو المحجوب" في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن سيدة في عقدها الخامس نقلت على وجه السرعة ليلة أمس، لثلاث مؤسسات صحية بحثا عن علاج ضد سم أفعى، إنطلاق من المستشفى الإقليمي لأسا الزاك ثم مستشفى مدينة كلميم، وصولا إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وحسب ذات المصدر، فقد " تعرضت الضحية للذغة افعى سامة يوم أمس الأحد، حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء، بدوار أم لعويتكات بالجماعة القروية عوينة لهنا التابعة اداريا لاقليم اسا الزاك ، حيث تم نقل الضحية عبر سيارة اسعاف تابعة للجماعة الى المستشفى الاقليمي لاسا الزاك حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا.

وأضاف ذات المصدر، أن انعدام الأمصال المضادة للسموم بالمستشفى، فرض نقلها على وجه السرعة الى المستشفى الجهوي بكلميم الذي بدوره تنعدم فيه هذه الامصال ليتم نقل الضحية بعد ذلك الى المستشفى الجهوي بأكادير والى غاية هذه اللحظات تتلقى الاسعافات الضرورية هناك".

وتساءل ذات المصدر، عن تدبير مسؤولي الصحة لموضوع لذغات الزواحف السامة بالإقليم الذي يتميز بمناخ شبه صحراوي ويعرف إرتفاعا كبيرا في درجة الحرارة خلال الصيف، حيث أن المسؤولين عن القطاع لم يكلفوا أنفسهم عناء وضع خطة بديلة للأمصال المضادة للسموم لإنقاذ الضحايا، وهو ما يعد تقصيرا وتهميشا للمنطقة الفقيرة لأسس الحياة الكريمة.