عاجل..هذا ما يقع في الحي الذي يقطن به المتورطون في اغتصاب فتاة داخل طوبيس بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تقوم في هذه اللحظات بحي مباركة بالبيضاء، بمحاولة لإيقاف أحد المتورطين في عملية اغتصاب فتاة تعاني إعاقة ذهنية داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تقوم في هذه اللحظات بحي مباركة بالبيضاء، بمحاولة لإيقاف أحد المتورطين في عملية اغتصاب فتاة تعاني إعاقة ذهنية داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء.



وحسب المصدر ذاته فإن الحي المذكور الموجود بالبرنوصي، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، حيث تجري عملية إيقاف جميع المتورطين في اغتصاب الفتاة التي تعاني خللا ذهنيا.



وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، اقتادت والدة أحد المبحوثين عنهم ، والتي دخلت في حالة هستيرية، حيث عبرت عن صدمتها الشديد لشبهة تورط ابنها في الاعتداء الوحشي، موضحا أن رجال الشرطة حجزوا ملابسه التي ظهر بها في الفيديو.



