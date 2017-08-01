عاجل.. تفاصيل مثيرة عن المغربي منفذ الاعتداء الدموي بفنلندا ﻿

كشفت وثائق محكمة فنلندية الاثنين هوية المشتبه بتنفيذه اعتداء بالطعن أسفر عن مقتل شخصين في توركو وإصابة ثمانية بجروح وقالت ان اسمه عبد الرحمن مشكاح ويبلغ من العمر 18 عاما، بدون أن تحدد جنسيته، وذلك

"شوف تيفي"



كشفت وثائق محكمة فنلندية الاثنين هوية المشتبه بتنفيذه اعتداء بالطعن أسفر عن مقتل شخصين في توركو وإصابة ثمانية بجروح وقالت ان اسمه عبد الرحمن مشكاح ويبلغ من العمر 18 عاما، بدون أن تحدد جنسيته، وذلك حسب ما ذكرته وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وأكدت الوكالة الفرنسية أن الشرطة، كانت قد أفادت أن المشتبه به هو طالب لجوء مغربي استهدف النساء في عملية الطعن التي وقعت في سوق بمدينة توركو في جنوب غرب البلاد، في ما يتم التحقيق فيه على أنه أول اعتداء "إرهابي" يضرب الدولة الهادئة في شمال أوروبا.

وأفاد مكتب التحقيق الوطني أن مشكاح، الذي أصابته الشرطة بطلق ناري في الفخذ عندما اعتقلته بعد دقائق من هجومه، سيمثل أمام محكمة مقاطعة توركو الثلاثاء عبر اتصال بالفيديو بواسطة الانترنت، بعدما كان يفترض أن تعقد الجلسة الاثنين.

وستطلب الشرطة من المحكمة ابقاءه موقوفا للاشتباه بتنفيذه عمليتي قتل وثماني محاولات قتل بدافع "الإرهاب".

وستطلب الشرطة كذلك الاستمرار في اعتقال أربعة مواطنين مغاربة آخرين، تم توقيفهم أثناء عمليات دهم استهدفت مبنى في توركو ومركزا لإيواء اللاجئين بعد ساعات فقط من وقوع الاعتداء.

وأكد بيان مكتب التحقيق الوطني "يشتبه بأنهم شاركوا في عمليات ومحاولات القتل التي ارتكبت بنية الإرهاب. إنهم ينفون أن يكونوا تورطوا في الجرائم".