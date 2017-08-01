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بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 11:38 عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص عملية الدهس بفرنسا | دولي
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اقتحمت سيارة موقفين للحافلات صباح يومه الاثنين في مرسيليا بجنوب فرنسا ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر قبل أن تعتقل الشرطة سائقها، وفق مصادر في الشرطة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل

"شوف تيفي"

 

اقتحمت سيارة موقفين للحافلات صباح يومه الاثنين في مرسيليا بجنوب فرنسا ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر قبل أن تعتقل الشرطة سائقها، وفق مصادر في الشرطة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الاثنين.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الواقعة حصلت بين الساعة 6,30 والساعة 7,30 ، حيث اندفعت سيارة "رينو ماستر" في اتجاه موقف للحافلات في الدائرة الثالثة عشرة من المدينة وإصابة شخص بجروح خطيرة قبل أن تقتحم موقفا اخر في الدائرة الحادية عشرة حيث قتلت اخر.

وأوضح جوليان رافييه عمدة الدائرتين الحادية عشرة والثانية عشرة لقناة "بي ام اف تي في" أن القتيلة امرأة في الأربعينات كانت تنتظر بمفردها في الموقف، وبعد دقائق اعترضت الشرطة السيارة المذكورة في الميناء القديم للمدينة الواقعة على ساحل المتوسط واعتقلت سائقها.

وأفاد صحافيون لفرانس بريس من عين المكان أنه تم اغلاق منطقة الميناء القديم وانتشر فيها عدد كبير من الشرطيين وعناصر الاطفاء والعسكريين.

 



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