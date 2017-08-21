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نايضة في الفايسبوك بالمغرب: سخط فايسبوكي عارم بسبب فيديو اغتصاب فتاة وسط طوبيس في كازا

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 11:29 نايضة في الفايسبوك بالمغرب: سخط فايسبوكي عارم بسبب فيديو اغتصاب فتاة وسط طوبيس في كازا | مجتمع
نايضة في الفايسبوك بالمغرب: سخط فايسبوكي عارم بسبب فيديو اغتصاب فتاة وسط طوبيس في كازا
أثار مضمون فيديو يوثق لحظة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، سخطا عارما لدى المغاربة الفايسبوكيين الذين وصفوا مضمونه بالفضيحة وبالمصيبة التي تدمي القلوب وتهز النفوس، خاصة بعد قيام


"شوف تيفي"
أثار مضمون فيديو يوثق لحظة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، سخطا عارما لدى المغاربة الفايسبوكيين الذين وصفوا مضمونه بالفضيحة وبالمصيبة التي تدمي القلوب وتهز النفوس، خاصة بعد قيام صفحات بنشر الفيديو ومجموعة من الصور التي تظهر ملامح المتورطين في هذه الجريمة.

وحاول هؤلاء النشطاء من خلال آلاف التعليقات التطرق للأسباب التي دفعت بهؤلاء المتورطين إلى القيام بهذا العمل الوحشي، موضحين أن الانحطاط الخلقي والانتشار الكبير للمخدرات ببعض الأحياء الشعبية، هي من بين الأسباب التي حولت بعض الخارجين عن القانون إلى ذئاب بشرية، تستهدف سلامة المواطنين الأبرياء.

ومن جهة أخرى، أشار نشطاء إلى أن غياب التأطير الاجتماعي والنفسي والتربوي للجيل الصاعد وخاصة القاطنين بالأحياء الشعبية، يعد هو الآخر سببا من بين الأسباب التي ساهمت في وقوع عملية الاغتصاب داخل مكان عمومي من المفروض أن يكون مكانا آمنا للمواطن.

وكتب أحد النشطاء الغاضبين : " نظرا لبشاعة الفيديو قررت ان احط الصور فقط هؤلاء الحيوانات حتى هذه الاخيرة اشرف منهم قاموا باغتصاب فتاة مختلة عقلية .زالخوت بانو رجال خصوصا ناس د كازا مابغيناش الحق ديال ديك البنت مسكينة يضيع الى مكانوش عندها خوت و عائلة حنا خوتها هادو 3 من دوك الحمير لي تعداو عليها".

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاغتصاب الجريمة التأطير الأبرياء

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