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التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تفتح مكاتب للقرب بمناسبة عيد الشباب وذكرى ثورة الملك والشعب

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 11:23 التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تفتح مكاتب للقرب بمناسبة عيد الشباب وذكرى ثورة الملك والشعب | مجتمع
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تفتح مكاتب للقرب بمناسبة عيد الشباب وذكرى ثورة الملك والشعب
قامت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتدشين وحدة اجتماعية وصحية بإقليم بولمان والمتواجدة بمدينة ميسور وذلك يوم الأحد 20 غشت 2017، حيث أشرف على تدشينها عامل إقليم بولمان ورئيس المجلس

"شوف تيفي"

قامت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتدشين وحدة اجتماعية وصحية بإقليم بولمان والمتواجدة بمدينة ميسور وذلك يوم الأحد 20 غشت 2017، حيث أشرف على تدشينها عامل إقليم بولمان ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بحضور كل من الكاتب العام لعمالة إقليم بولمان ورئيس المجلس الحضري وبولمان الجهة بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية والمدنية والأمنية والعسكرية.

وحسب "بلاغ صحفي" توصلت قناة "شوف تيفي بنسخة منه فستضم الوحدة التي تم افتتاحها بشراكة مع السلطات المحلية إضافة إلى المكتب الإداري عيادة لطب الأسنان ووحدة لبيع النظارات في أفق توفير خدمات صحية أخرى استجابة لتطلعات المنخرطين والمنخرطات وذوي حقوقهم بالمنطقة.
وفي هذا الإطار ثمن عبد المولى المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وأضاف بأن مكاتب القرب تسهل استفادة المنخرطين والمنخرطات من خدمات التعاضدية العامة دون إرهاق مالية المؤسسة.

يشار إلى ان التعاضدية العامة قد افتتحت مكتبين للقرب بمناسبة الذكرى ال54 لعيد الشباب المجيد والذكرى 64 لثورة الملك والشعب يوم 18 غشت 2017 بكل من مدن أرفود وكلميمة كما قامت بتدعيم المندوبية الجهوية للراشيدية بوحدة صحية.



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