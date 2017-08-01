 عائلة منفذ مأساة برشلونة تقود مسيرة إحتجاجية ضد الإرهاب ببني ملال ﻿
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عائلة منفذ مأساة برشلونة تقود مسيرة إحتجاجية ضد الإرهاب ببني ملال

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 11:12 عائلة منفذ مأساة برشلونة تقود مسيرة إحتجاجية ضد الإرهاب ببني ملال | دولي
عائلة منفذ مأساة برشلونة تقود مسيرة إحتجاجية ضد الإرهاب ببني ملال
قادت عائلة منفذ هجمات برشلونة يوم الخميس الماضي مسيرة إحتجاجية صامتة جابت أهم شوارع منطقة أغبالة التابعة ترابيا لإقليم بني ملال بمشاركة منتخبين وحقوقيين، للتنديد بالإرهاب.

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قادت عائلة منفذ هجمات برشلونة يوم الخميس الماضي مسيرة إحتجاجية صامتة جابت أهم شوارع منطقة أغبالة التابعة ترابيا لإقليم بني ملال بمشاركة منتخبين وحقوقيين، للتنديد بالإرهاب.

ووفق مصادر متطابقة، فقد رفعت عائلة "موسى أوكابير" وأبناء عمومته يوم أمس الأحد لافتات تعلن من خلالها التضامن مع عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي لبرشلونة والذي خلف مقتل 14 شخصا والعشرات من المصابين.

وشارك إلى جانب عائلة "أوكابير" في المسيرة الإحتجاجية الصامتة العشرات من السكان المحليين وأبناء عمومته وأصدقاء العائلة وجيرانه بالإضافة إلى منتخبين في المنطقة وأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذين صدموا بخبر تورط إبنهم في الحادث المأساوي.



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