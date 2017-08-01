عاجل وحصري.. المتورطون في اغتصاب مختلة عقليا داخل طوبيس في كازا ينتمون لعصابة إجرامية خطيرة زعيمها ملقب بـ ''باوني'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المتورطين في اغتصاب فتاة تعاني إعاقة ذهنية داخل حافلة للنقل العمومي، ينتمون لعصابة إجرامية خطيرة، تقوم بأنشطتها على مستوى منطقة البرنوصي بالبيضاء.



''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المتورطين في اغتصاب فتاة تعاني إعاقة ذهنية داخل حافلة للنقل العمومي، ينتمون لعصابة إجرامية خطيرة، تقوم بأنشطتها على مستوى منطقة البرنوصي بالبيضاء.

وأكد المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر هم أفراد عصابة مكونة من 5 إلى 6 أشخاص من بينهم قاصرين يقطنون بحي مباركة بالبرنوصي بالبيضاء، موضحا بأن زعيم هذه العصابة ملقب بـ ''باوني''.

وأوضح المصدر ذاته بأن أفراد العصابة، معروفون في منطقتهم بالقيام بتصرفات تهدف إلى الاعتداء على المواطنين الأبرياء من خلال تصرفاتهم الخطيرة.



