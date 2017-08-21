بالصور.. هاذو هما اللي غتاصبو فتاة مختلة عقليا داخل طوبيس بالبيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا للقاصرين الأربعة المتورطين في الاعتداء على فتاة قاصر والذين حاولوا اغتصابها داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا للقاصرين الأربعة المتورطين في الاعتداء على فتاة قاصر والذين حاولوا اغتصابها داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء.

ونشرت الصفحات صورا من تم وصفهم بـ "الذئاب البشرية"، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون، داعين المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء إلى التحرك سريعا لإيقافهم وتسليمهم للعدالة، في حين طالب آخرون بالكشف عن هوية سائق الحافلة الذي لم يتدخل لانقاذ الفتاة التي كانت تصرخ وتذرف الدموع.



ومن جهة أخرى، أستغل آخرون الفرصة للتعبير عن صدمتهم الكبيرة من مضمون فيديو يوثق لحظة قيام الأربعة بمحاولة اغتصاب الفتاة التي تعرضت للتحرش الجنسي وللاعتداء، داعين الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة إلى الدخول على الخط وإنصاف الضحية.