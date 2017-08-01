فيديو يهز المغاربة.. شوفو الحكرة: اغتصاب فتاة مختلة عقليا وسط طوبيس في كازا+تفاصيل صادمة ﻿

هز مقطع فيديو تناقلته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، نظرا لمضمونه الخطير، الذي يوثق لحظة قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتاة مختلة عقليا داخل حافلة للنقل العمومي بمدينة

"شوف تيفي"



هز مقطع فيديو تناقلته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، نظرا لمضمونه الخطير، الذي يوثق لحظة قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بفتاة مختلة عقليا داخل حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء.

ويظهر هذا الفيديو المؤلم والصادم، الفتاة الضحية وهي تصرخ خلال محاولتها الانفلات من أيدي الأشخاص المتورطين في محاصرتها ومحاولة اغتصابها، والذين قاموا في مشهد مؤلم بإزالة ملابسها.

وتفاعل آلاف النشطاء المغاربة مع الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالتحرك واعتقال المتورطين أو الذئاب البشرية كما أطلق عليهم، ورد الاعتبار للفتاة الضحية التي تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي.



