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هذا هو الإمام المغربي المتورط في الاعتداء الارهابي ببرشلونة

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 08:50 هذا هو الإمام المغربي المتورط في الاعتداء الارهابي ببرشلونة | مجتمع
هذا هو الإمام المغربي المتورط في الاعتداء الارهابي ببرشلونة
بعد اعتداء برشلونة وكامبريلس تحوم الشبهات حول إمام مسجد مدينة ريبول الكاتالونية عبد الباقي الساتي الذي عاش فيها سنتين، ويعتقد أنه المسؤول عن غسل أدمغة الشبان المغربيين ودفعهم لتشكيل الخلية

"شوف تيفي "

 

بعد اعتداء برشلونة وكامبريلس تحوم الشبهات حول إمام مسجد مدينة ريبول الكاتالونية عبد الباقي الساتي الذي عاش فيها سنتين، ويعتقد أنه المسؤول عن غسل أدمغة الشبان المغربيين ودفعهم لتشكيل الخلية الإرهابية المسؤولة عن الاعتداءين، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالات إخبارية .
واضافت المصادر ذاتها أن الشقة المؤلفة من غرفتين التي عاش فيها الساتي تطل على جبال البيرينيه الخضراء، وعلى قرميد منازل مدينة ريبول الكاتالونية الجميلة الواقعة على بعد 90 كلم شمال برشلونة.
وقال بائع الفاكهة نور الدين الحاجي (45 عاما)، قرب منزل الإمام، “غادر منزله صباح الثلاثاء وقال إنه ذاهب في إجازة إلى المغرب”.، إلا أنه اختفى تماما منذ الثلاثاء. وتقول الشرطة، إنه يمكن أن يكون قد قتل في الانفجار الذي حصل في منزل في بلدة الكانار مساء الأربعاء، حيث كانت الخلية المسؤولة عن الاعتداءين تعد لارتكاب “اعتداء أو أكثر بالقنابل”.
وأضاف نور الدين الحاجي، “كان قليل الكلام ويمضي وقته وراء حاسوبه داخل غرفته مع هاتف محمول قديم غير مرتبط بالإنترنت، وقليل من الكتب”.
داخل شقة الإمام لا تزال مذكرة تفتيش الشقة موضوعة على طاولة ويعود تاريخها ليوم الجمعة بعد ساعات من ارتكاب الاعتداءين عبر دهس مشاة بسيارتين ما أدى إلى وقوع 14 قتيلا وأكثر من 120 جريحا.

وأفادت صحيفة “الموندو” الإسبانية نقلا عن مصادر في أجهزة مكافحة الإرهاب، أن الساتي خرج في يناير 2012 من السجن، “حيث تقرب جدا من رشيد إغليف المعروف باسم ال كونيخو، أي الأرنب المحكوم بالسجن 18 عاما”، لمشاركته في اعتداءات إرهابية استهدفت القطارات في مدريد في الحادي عشر من مارس2004، وأوقعت 191 قتيلا.
وقال مسؤول الشرطة الكاتالونية جوزيف لويس ترابيرو الأحد، إن “الإمام تورط في مشكلة قضائية إلا أنها لم تكن مرتبطة بالإرهاب”، و سجن لتورطه بـ”تجارة مخدرات” بين سبتة والجزيرة الخضراء في جنوب إسبانيا.

واكدت وكالة فرانس بريس أن الصحف إذا كانت تتكهن حول دور محتمل له في دفع الشبان المتورطين في الاعتداءين نحو التطرف الإسلامي، فإن مالك الشقة التي استـأجرها الساتي بمبلغ 150 يورو شهريا، يؤكد أنه “لم يستقبل أي شاب في شقته خلال الأشهر الأربعة الأخيرة”.
وقال الشاب المغربي الكهربائي محمد القياد (26 عاما)، الذي كان يرتاد قاعة للصلاة فتحت عام 2016، كان السعدي يؤم المصلين فيها، تصرفات هذا الإمام كانت طبيعية بين الناس”، قبل أن يضيف وهو في مقهى إسبرانسا المغربي في ريبول، “إذا كان قد غسل أدمغة هؤلاء الشبان، فإنه كان يقوم بذلك سرا وفي مكان غير معروف”.

وأوضح المغربي، أن الإمام كان ينظم مباريات في كرة القدم داخل صالة شارك فيها شبان تورطوا في الاعتداءين مثل موسى أوكبير (17 عاما)، الذي قتل خلال اعتداء كامبريلس، والذي وصفه بأنه “كان أفضل اللاعبين والأكثر بهجة”.

 

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