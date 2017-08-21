وفاة ممثل كوميدي شهير ﻿

كشفت مجموعة من الوكالات الإخبارية، يومه الأحد، أن ابن الممثل الأمريكي الكوميدي ديك جريجوري والذي لعب دورا مهما في حركة الحقوق المدنية بالولايات المتحدة في الستينيات من القرن الماضي، فارق الحياة

''شوف تيفي''

كشفت مجموعة من الوكالات الإخبارية، يومه الأحد، أن ابن الممثل الأمريكي الكوميدي ديك جريجوري والذي لعب دورا مهما في حركة الحقوق المدنية بالولايات المتحدة في الستينيات من القرن الماضي، فارق الحياة عن عمر ناهز 84 عاما.

وكتب ابنه كريستيان على موقع إنستغرام أمس السبت ''ببالغ الأسى تؤكد أسرة جريجوري أن والدها وأسطورة الكوميديا والناشط المدافع عن الحقوق المدنية ديك جريجوري رحل عن عالمنا الليلة في واشنطن العاصمة''.

وحسب وكالة رويترز فقد ولد جريجوري في سانت لويس في ميزوري وحصل على أول فرصة حقيقية لتقديم عرض كوميدي حين شاهد مؤسس مجلة بلاي بوي هيو هفنر أداءه واستعان به ليقدم عروضه في الملهى الليلي المملوك له في أوائل الستينيات.