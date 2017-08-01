زوجة الرئيس المعزول ''مرسي'' تقدم لزوجها تهنئة خاصة بهذه المناسبة ﻿

هنأت السيدة ''نجلاء محمود'' زوجة الرئيس المعزول ''محمد مرسي'' زوجها بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 20 غشت، مرسلة إليه بصور تضم مجموعة من الزهور.

''شوف تيفي''

هنأت السيدة ''نجلاء محمود'' زوجة الرئيس المعزول ''محمد مرسي'' زوجها بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 20 غشت، مرسلة إليه بصور تضم مجموعة من الزهور.



وعبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي ''فيس بوك'' كتبت له : ''كل عام وانت بخير سيادة الرئيس هذا يوم مشهود بَارَكْت فيه الدنيا ادامك الله عزيزاً قوياً شامخاً وفك اسرك سيدي والله اشتقنا إليك كثيراً ولكن بفضل الله لم نفتقدك لأنك دائماً حاضر بيننا وسيتم الله فضله ويردك إلينا قريباً هذا يقيني''.



وزادت : ''اللغة عجزت ان تنطق بما اريد ان أقول لان لغة العالم لن تستطيع ان توفيك حقك'' واختتمت زوجة الرئيس المعزول تدوينتها قائلة: ''كل عام وكل شهر وكل أسبوع وكل يوم وكل ساعة ثم دقيقة ثم ثانية وانت في أحسن صحة واسعد حال أشهد الله أنك كنت لي نعم الزوج والمعلم والأخ'' .