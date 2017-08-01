أردوغان: ''لا نتحدث مع الغرب في الخفاء، إنما أمام شعبنا والعالم بأسره'' ﻿

جدد مرة أخرى الرئيس التركي ''رجب طيب أردوغان'' دعوته للمواطنين الأتراك في ألمانيا، إلى عدم التصويت للأحزاب المعادية لتركيا في الانتخابات التي ستشهدها ألمانيا في 24 سبتمبر المقبل، من خلال الكلمة التي

''شوف تيفي''



جدد مرة أخرى الرئيس التركي ''رجب طيب أردوغان'' دعوته للمواطنين الأتراك في ألمانيا، إلى عدم التصويت للأحزاب المعادية لتركيا في الانتخابات التي ستشهدها ألمانيا في 24 سبتمبر المقبل، من خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع التشاوري لفرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول.



وأكد أردوغان مخاطبا الأتراك في ألمانيا: ''إياكم أن تصوتوا للأحزاب التي تناصب تركيا العداء، وصوتوا للأحزاب الصديقة لنا وإن كانت صغيرة، ولتكن أصواتكم في الانتخابات صفعة موجهة إلى كل من تهجم على تركيا''.



وشدد منتقداً ألمانيا: ''نحن لا نتدخل في السباق الديمقراطي الجاري لديكم كما تفعلون أنتم تجاه بلادنا، نحن فقط نطلب من مواطنينا أن يلقّنوا أعداء تركيا درسا في صناديق الاقتراع''.



وحول الإصلاحات التي وعد بإجرائها داخل حزبه قال:''عازمون على تقوية مسيرة حمل اللواء عبر تعزيز الكوادر برفاق جدد في إسطنبول أيضاً''.



واسترسل رئيس الجمهورية في خطابه قائلا : ''نلتزم الشفافية في حواراتنا مع الفرق الحزبية ونتحدث أمام شعبنا، ونشاطره وجهة نظرنا في قضايا البلاد والعالم، ولا نتحدث مع الغرب في الخفاء، إنما أمام شعبنا والعالم بأسره''.