خطير..ملقب بـ ''ماوكلي'' هاجم رجال شرطة بالحي المحمدي..وها شنو وقع ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بالحي المحمدي بالبيضاء، يومه الأحد، من وضع حد لنشاط شخص تم وصفه بالخطير ملقب بـ ''ماوكلي''، مبحوث عنه وطنيا عقب صدور ثلاث مذكرات بحث في حقه لتورطه في جرائم من بينها تكوين عصابة

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بالحي المحمدي بالبيضاء، يومه الأحد، من وضع حد لنشاط شخص تم وصفه بالخطير ملقب بـ ''ماوكلي''، مبحوث عنه وطنيا عقب صدور ثلاث مذكرات بحث في حقه لتورطه في جرائم من بينها تكوين عصابة إجرامية.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعني بالأمر، تم ضبطه على مستوى سوق ''سعيدة''، وخلال محاولة إيقافه، أقدم على تهديد رجال الشرطة بتعنيفهم، إلا أن أحدهم ونظرا لقوته الجسدية ولممارسته لرياضة قتالية استطاع إسقاط ''ماوكلي'' أرضا قبل اعتقاله.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.