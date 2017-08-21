مفاجأة ستصدم الجماهير العربية: هؤلاء هم أعضاء لجنة برنامج ذو فويس+صورة ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية، يومه الأحد، عن صورة جديدة وتفاصيل عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم برنامج ذو فويس، في موسمه الرابع، والذي سيتم عرضه عبر شبكة قنوات ''MBC''.

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام عربية، يومه الأحد، عن صورة جديدة وتفاصيل عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم برنامج ذو فويس، في موسمه الرابع، والذي سيتم عرضه عبر شبكة قنوات ''MBC''.



وحسب المصادر ذاتها فإن أعضاء لجنة ذو فويس الجدد هم ''عاصي الحلاني، أحلام، إليسا، محمد حماقي''، موضحة أن النجم اللبناني عاصي الحلاني هو النجم الوحيد الباقي من أعضاء لجنة تحكيم البرنامج بشكله القديم، بعد انسحاب كل من كاظم الساهر، شيرين، وصابر الرباعي.



وأكدت ذات المصادر أن الجمهور العربي عبر عن صدمته الشديد في تفاعله على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين أن وجود أحلام في هذه اللجنة سيجعل البرنامج نسخة ثانية من برنامج ''عرب آيدول''.