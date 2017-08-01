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نسبة تقدم الأشغال المتعلقة بالمفترق السككي الدار البيضاء بلغت 70 بالمائة

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 01:25 نسبة تقدم الأشغال المتعلقة بالمفترق السككي الدار البيضاء بلغت 70 بالمائة | اقتصاد
نسبة تقدم الأشغال المتعلقة بالمفترق السككي الدار البيضاء بلغت 70 بالمائة
أكد محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، اليوم الأحد بالدار البيضاء ، أن نسبة تقدم الأشغال المتعلقة بورش المفترق السككي الدار البيضاء بلغت حاليا 70 بالمائة .

''شوف تيفي''+''و م ع''

أكد محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، اليوم الأحد بالدار البيضاء ، أن نسبة تقدم الأشغال المتعلقة بورش المفترق السككي الدار البيضاء بلغت حاليا 70 بالمائة .

وقال الخليع في تصريح صحافي ، في أعقاب زيارة للورش نظمها المكتب لفائدة ممثلي وسائل الإعلام ، إن الأشغال الخاصة بهذا المفترق السككي ستنتهي سنة 2018 .

وتابع أن هذه الأشغال تندرج في إطار برنامج استثماري غير مسبوق يروم إعادة هيكلة الشبكة السككية الوطنية من أجل الاستجابة للطلب المتعلق بخدمات التنقل المستدام .

وأشار إلى أن ما تبقى من الأشغال سيتواصل في الآجال المحددة من أجل توفير مسارات سككية إضافية مباشرة بين مختلف المحطات .

وحسب الخليع ، فإن هذا البدال السككي الذي تجري بشأنه مختلف الأشغال تعبره 90 بالمائة من القطارات ( أكثر من 200 قطار في اليوم) .

ومن جانبه أبرز محمد خردي مدير الهندسة بالمكتب ، أن إنجاز هذه الأشغال تطلب تعبئة موارد بشرية ومادية ولوجستيكية هامة لتكثيف إنجاز هذه الأشغال الكبرى خلال 24 ساعة فقط ، موضحا أن الأمر يتعلق ب 7 أوراش مفتوحة في آن واحد بمساهمة 15 مقاولة وطنية التي سخرت أزيد من 400 شخص لهذه الأوراش ، بالإضافة إلى تعبئة 250 متعاون من المكتب.

وأضاف أن هذه الأشغال تروم في جانب منها تعزيز جانب السلامة، فضلا عن مواجهة متطلبات مختلف الأنشطة السككية.

 

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