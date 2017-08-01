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انفراد وبالفيديو....نبيل بنعبد الله: ''الخطاب وضع ثورة الملك والشعب في أفق السياسة التي يقودها الملك بإقدام وتبصر على مستوى القارة الإفريقية''

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 23:29 انفراد وبالفيديو....نبيل بنعبد الله: الخطاب وضع ثورة الملك والشعب في أفق السياسة التي يقودها الملك بإقدام وتبصر على مستوى القارة الإفريقية | بوليتيك
انفراد وبالفيديو....نبيل بنعبد الله: ''الخطاب وضع ثورة الملك والشعب في أفق السياسة التي يقودها الملك بإقدام وتبصر على مستوى القارة الإفريقية''
في أول خروج إعلامي له بعد الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه الملك محمد السادس مساء يومه 20 غشت 2017، بمناسبة الذكرى 64 لثورة الملك والشعب.

''شوف تيفي''


في أول خروج إعلامي له بعد الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه الملك محمد السادس مساء يومه 20 غشت 2017، بمناسبة الذكرى 64 لثورة الملك والشعب.

قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ''نبيل بن عبد الله'' في مكالمة هاتفية خص بها قناة ''شوف تيفي'' لحظات بعد الخطاب الملكي : ''إن خطاب الملك وضع ثورة الملك والشعب في أفق السياسة التي يقودها صاحب الجلالة بإقدام وتبصر على مستوى القارة الإفريقية وذلك بنفس تحرري وتنموي ''.

وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية : ''يسعى المغرب إلى أن يقوي حضوره على مستوى القارة الإفريقية بهدف التنمية والتضامن '' ، وأردف قائلا: '' أن كل ذلك بمبادئ وثوابت تتجاوز السعي إلى خدمة قضية وحدتنا الترابية ''.

كما اعتبر ''بنعبد الله'' أن الحضور الإفريقي للمغرب يعتبر قضية مقدسة وقال: ''أكد الملك محمد السادس في خطابه اليوم على أن الحضور الإفريقي مكن كذلك المغرب من رصد مكاسب هامة على مستوى هذه القضية المقدسة''.

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