بالفيديو: خبير...محمد السادس شدد على ضرورة إستحضار روح ''ثورة الملك والشعب'' لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ﻿

صرح المحلل السياسي إدريس الكنبوري أن الملك محمد السادس أراد من خلال خطاب ثورة الملك والشعب أن يعود لهذا الحدث التاريخي الهام، للتذكير بالمنجزات الكبيرة التي قامت بها الدبلوماسية المغربية بعودتها

شوف تيفي



صرح المحلل السياسي إدريس الكنبوري أن الملك محمد السادس أراد من خلال خطاب ثورة الملك والشعب أن يعود لهذا الحدث التاريخي الهام، للتذكير بالمنجزات الكبيرة التي قامت بها الدبلوماسية المغربية بعودتها لحضن منظمة الإتحاد الإفريقي التي غادرها لثلاثة عقود تقريبا.



وتابع الكنبوري في تصريح ''لشوف تيفي'' بأن الخطاب الملكي لمساء يومه الأحد، قد وضع النقاط على الحروف، حيث أن الملك محمد السادس أكد بأن سنة 2016 كانت عام الحزم والصرامة بفعل أزمة ''الكركرات'' التي حاولت جبهة البوليساريو إستغلالها لتحويل الأمر الواقع، كتحدي ورد فعل ضد المغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي، وإستشعارها للخطر الكبير للعودة التي أسفرت عن سحب العديد من الدول لإعترافها ''بالكيان الوهمي''.



وأضاف الخبير السياسي ، أن الملك محمد السادس، شدد على ضرورة بقاء وهج مناسبة ثورة الملك والشعب على الصعيد الإفريقي، مختتما تحليله للخطاب الملكي، بأنه أشار ضمنيا لنقطة مهمة جدا وهي ''بوجوب إستلهام وإستحضار روح ثورة الملك والشعب لتكون نوع من المصالحة بين الشعب والملك لإنجاز التحديات الداخلية والخارجية للمملكة ''.







