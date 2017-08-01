 بالفيديو: خبير...محمد السادس شدد على ضرورة إستحضار روح ''ثورة الملك والشعب'' لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. الملك محمد السادس: تدبير أزمة الكركرات بطريقة هادئة دفن وهم الأراضي المحررة | بوليتيك

بالفيديو.. الملك محمد السادس: تدبير أزمة '' الكركرات '' بطريقة هادئة دفن وهم ''الأراضي المحررة''

انفراد وبالفيديو....نبيل بنعبد الله: الخطاب وضع ثورة الملك والشعب في أفق السياسة التي يقودها الملك بإقدام وتبصر على مستوى القارة الإفريقية | بوليتيك

انفراد وبالفيديو....نبيل بنعبد الله: ''الخطاب وضع ثورة الملك والشعب في أفق السياسة التي يقودها الملك

بالفيديو: خبير...محمد السادس شدد على ضرورة إستحضار روح ثورة الملك والشعب لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية | بوليتيك

بالفيديو: خبير...محمد السادس شدد على ضرورة إستحضار روح ''ثورة الملك والشعب'' لمواجهة التحديات

محمد السادس... علاقة المغرب بالقارة السمراء علاقة منفعة وفق منطق رابح/رابح | بوليتيك

محمد السادس... علاقة المغرب بالقارة السمراء علاقة منفعة وفق منطق '' رابح/رابح ''

فضيحة تهز الفايسبوك...ضبط شخص رفقة عشيقته في وضعية مخلة بالحياء داخل سيارة بخنيفرة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز الفايسبوك...ضبط شخص رفقة عشيقته في وضعية مخلة بالحياء داخل سيارة بخنيفرة

الملك محمد السادس في خطابه: يعرفون الحقيقة ويروجون للمغالطات بأن المغرب يصرف أموالا باهضة على إفريقيا | بوليتيك

الملك محمد السادس في خطابه: يعرفون الحقيقة ويروجون للمغالطات بأن المغرب يصرف أموالا باهضة على

الملك محمد السادس: من يعتقد أننا قمنا بالاهتمام بإفريقيا فقط من أجل العودة إلى الاتحاد الإفريقي فهو لا يعرفني | بوليتيك

الملك محمد السادس: من يعتقد أننا قمنا بالاهتمام بإفريقيا فقط من أجل العودة إلى الاتحاد الإفريقي

بالفيديو ..محمد السادس : المال لا يدوم والمعرفة باقية لا تزول وهي التي تنفع الشعوب | بوليتيك

بالفيديو ..محمد السادس : المال لا يدوم والمعرفة باقية لا تزول وهي التي تنفع الشعوب

مؤلم..فرحة أسرة بالاستعداد لعيد الأضحى تتحول إلى مأتم بالبيضاء | حوادث و حقوق

مؤلم..فرحة أسرة بالاستعداد لعيد الأضحى تتحول إلى مأتم بالبيضاء

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالفيديو: خبير...محمد السادس شدد على ضرورة إستحضار روح ''ثورة الملك والشعب'' لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 23:22 بالفيديو: خبير...محمد السادس شدد على ضرورة إستحضار روح ثورة الملك والشعب لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية | بوليتيك
بالفيديو: خبير...محمد السادس شدد على ضرورة إستحضار روح ''ثورة الملك والشعب'' لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
صرح المحلل السياسي إدريس الكنبوري أن الملك محمد السادس أراد من خلال خطاب ثورة الملك والشعب أن يعود لهذا الحدث التاريخي الهام، للتذكير بالمنجزات الكبيرة التي قامت بها الدبلوماسية المغربية بعودتها

شوف تيفي

صرح المحلل السياسي إدريس الكنبوري أن الملك محمد السادس أراد من خلال خطاب ثورة الملك والشعب أن يعود لهذا الحدث التاريخي الهام، للتذكير بالمنجزات الكبيرة التي قامت بها الدبلوماسية المغربية بعودتها لحضن منظمة الإتحاد الإفريقي التي غادرها لثلاثة عقود تقريبا.

وتابع الكنبوري في تصريح ''لشوف تيفي'' بأن الخطاب الملكي لمساء يومه الأحد، قد وضع النقاط على الحروف، حيث أن الملك محمد السادس أكد بأن سنة 2016 كانت عام الحزم والصرامة بفعل أزمة ''الكركرات'' التي حاولت جبهة البوليساريو إستغلالها لتحويل الأمر الواقع، كتحدي ورد فعل ضد المغرب بعد عودته للإتحاد الإفريقي، وإستشعارها للخطر الكبير للعودة التي أسفرت عن سحب العديد من الدول لإعترافها ''بالكيان الوهمي''.

وأضاف الخبير السياسي ، أن الملك محمد السادس، شدد على ضرورة بقاء وهج مناسبة ثورة الملك والشعب على الصعيد الإفريقي، مختتما تحليله للخطاب الملكي، بأنه أشار ضمنيا لنقطة مهمة جدا وهي ''بوجوب إستلهام وإستحضار روح ثورة الملك والشعب لتكون نوع من المصالحة بين الشعب والملك لإنجاز التحديات الداخلية والخارجية للمملكة ''.




إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الكنبوري الملك محمد السادس الخطاب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. الملك محمد السادس: تدبير أزمة الكركرات بطريقة هادئة دفن وهم الأراضي المحررة | بوليتيك

بالفيديو.. الملك محمد السادس: تدبير أزمة '' الكركرات '' بطريقة هادئة دفن وهم ''الأراضي المحررة''

انفراد وبالفيديو....نبيل بنعبد الله: الخطاب وضع ثورة الملك والشعب في أفق السياسة التي يقودها الملك بإقدام وتبصر على مستوى القارة الإفريقية | بوليتيك

انفراد وبالفيديو....نبيل بنعبد الله: ''الخطاب وضع ثورة الملك والشعب في أفق السياسة التي يقودها الملك بإقدام وتبصر على مستوى القارة الإفريقية''

محمد السادس... علاقة المغرب بالقارة السمراء علاقة منفعة وفق منطق رابح/رابح | بوليتيك

محمد السادس... علاقة المغرب بالقارة السمراء علاقة منفعة وفق منطق '' رابح/رابح ''

الملك محمد السادس في خطابه: يعرفون الحقيقة ويروجون للمغالطات بأن المغرب يصرف أموالا باهضة على إفريقيا | بوليتيك

الملك محمد السادس في خطابه: يعرفون الحقيقة ويروجون للمغالطات بأن المغرب يصرف أموالا باهضة على إفريقيا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

العافية شعلات في حمام شعبي بكازا والناس هربو | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

العافية شعلات في حمام شعبي بكازا والناس هربو

هكذا تفاعل المغاربة مع خطاب الملك من قلب مقهى بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

هكذا تفاعل المغاربة مع خطاب الملك من قلب مقهى بالدارالبيضاء

بالفيديو.. عادل الميلودي يصدر أغنية عن الخطاب الملكي لحظات فقط بعد نهايته ! | قنوات أخرى

بالفيديو.. عادل الميلودي يصدر أغنية عن الخطاب الملكي لحظات فقط بعد نهايته !

خطيـــــر و بالفيديو..حمام شعلات فيه العافية فكازا و الناس كلهم هربو | خارج البلاطو

خطيـــــر و بالفيديو..حمام شعلات فيه العافية فكازا و الناس كلهم هربو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. الملك محمد السادس: تدبير أزمة الكركرات بطريقة هادئة دفن وهم الأراضي المحررة | بوليتيك
منذ 9 دقائق

بالفيديو.. الملك محمد السادس: تدبير أزمة '' الكركرات '' بطريقة هادئة دفن وهم ''الأراضي المحررة''

انفراد وبالفيديو....نبيل بنعبد الله: الخطاب وضع ثورة الملك والشعب في أفق السياسة التي يقودها الملك بإقدام وتبصر على مستوى القارة الإفريقية | بوليتيك

انفراد وبالفيديو....نبيل بنعبد الله: ''الخطاب وضع ثورة الملك والشعب في أفق السياسة التي يقودها الملك

بالفيديو: خبير...محمد السادس شدد على ضرورة إستحضار روح ثورة الملك والشعب لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية | بوليتيك

بالفيديو: خبير...محمد السادس شدد على ضرورة إستحضار روح ''ثورة الملك والشعب'' لمواجهة التحديات

محمد السادس... علاقة المغرب بالقارة السمراء علاقة منفعة وفق منطق رابح/رابح | بوليتيك

محمد السادس... علاقة المغرب بالقارة السمراء علاقة منفعة وفق منطق '' رابح/رابح ''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.