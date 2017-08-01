محمد السادس... علاقة المغرب بالقارة السمراء علاقة منفعة وفق منطق '' رابح/رابح '' ﻿

رسم الملك في خطاب يومه الأحد 20 غشت 2017 في الذكرى 64 لثورة الملك والشعب صورة واقعية إلى الشعب المغربي و السياسة الخارجية للمغرب على المستوى الإقليمي والجهوي والقاري، معتبرا أن ثورة الملك والشعب

شوف تيفي

رسم الملك في خطاب يومه الأحد 20 غشت 2017 في الذكرى 64 لثورة الملك والشعب صورة واقعية إلى الشعب المغربي و السياسة الخارجية للمغرب على المستوى الإقليمي والجهوي والقاري، معتبرا أن ثورة الملك والشعب بالنسبة للمغاربة تعد أكثر من ملحمة وطنية خالدة، جمعت ملكا مجاهدا، وشعبا مناضلا، من أجل استقلال المغرب، وعودة ملكه الشرعي بل هي محطة مشرقة في تاريخ المغرب تجاوز إشعاعها وتأثيرها حدود الوطن، ليصل إلى أعماق إفريقيا.

وفيما يتعلق بتوجهات المغرب تجاه إفريقيا، أكد الملك محمد السادس، “إن توجه المغرب نحو إفريقيا لم يكن قرارا عفويا، ولم تفرضه حسابات ظرفية عابرة، بل هو وفاء لهذا التاريخ المشترك، وإيمان صادق بوحدة المصير.”.

واعتبر جلالته هذا التوجه “ثمرة تفكير عميق وواقعي تحكمه رؤية استراتيجية اندماجية بعيدة المدى، وفق مقاربة تدريجية تقوم على التوافق."

وأوضح الملك أن “سياسة المغرب القارية على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي” ، وان علاقة المغرب بالقارة السمراء علاقة منفعة وفق منطق رابح رابح. حيث يقول جلالته، “أكثر من خمسين زيارة قمنا بها لأزيد من تسعة وعشرين دولة، منها أربعة عشر دولة، منذ أكتوبر الماضي، وعلى المصالح المشتركة، من خلال شراكات تضامنية رابح-رابح.”

وبذلك يوضح الخطاب الملكي أن رجوع المغرب إلى المؤسسة القارية هو منعطف دبلوماسي هام في السياسة الخارجية لبلاد، وذلك بعدما تكللت هذه السياسة بتعزيز الشراكات الاقتصادية، ورجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والموافقة المبدئية على انضمامه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقي.

ويعطي جلالته الدليل على ذلك بقوله،” النجاح الكبير لتوجهنا الإفريقي رغم العراقيل التي حاول البعض وضعها في طريقنا. وهو أيضا شهادة من أشقائنا الأفارقة على مصداقية المغرب ومكانته المتميزة لديهم."

وحرص جلالته على استغلال هذا الحدث التاريخي، ليجدد عبارات الشكر والتقدير لكل دول القارة التي وقفت إلى جانب المغرب، وحتى تلك التي لم تساند طلب البلاد، واثقا أنها ستغير موقفها عندما تعرف صدق توجهاتنا.

وأكد الملك على أن “إفريقيا كانت وستظل في مقدمة أسبقياتنا. وما يهمنا هو تقدمها وخدمة المواطن الإفريقي."، مضيفا على أن إفريقيا هي المستقبل، والمستقبل يبدأ من اليوم.