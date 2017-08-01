 مؤلم..فرحة أسرة بالاستعداد لعيد الأضحى تتحول إلى مأتم بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..فرحة أسرة بالاستعداد لعيد الأضحى تتحول إلى مأتم بالبيضاء | حوادث و حقوق

مؤلم..فرحة أسرة بالاستعداد لعيد الأضحى تتحول إلى مأتم بالبيضاء

عاجل..هذا ما يقع أمام الحمام الشعبي اللي شاعلا فيه العافية بالبيضاء..والأمن آوت | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما يقع أمام الحمام الشعبي اللي شاعلا فيه العافية بالبيضاء..والأمن آوت

صادم..هذا ما وقع لبنت الشعب صاحبة أعلى معدل بالباكالوريا بالمغرب | مجتمع

صادم..هذا ما وقع لبنت الشعب صاحبة أعلى معدل بالباكالوريا بالمغرب

شوفو شنو وقع للناس لكلاو بانيني فيه الدود فسناك معروف فكازا | بووز

شوفو شنو وقع للناس لكلاو ''بانيني'' فيه الدود فسناك معروف فكازا

عاجل:بعد 4 أيام..تطورات جديدة في الإعتداء الإرهابي الذي هز برشلونة وهذا ما قام به المتورطون المغاربة في باريس | دولي

عاجل:بعد 4 أيام..تطورات جديدة في الإعتداء الإرهابي الذي هز برشلونة وهذا ما قام به المتورطون

الملك محمد السادس... تدبير أزمة الكركرات بطريقة هادئة دفن وهم الأراضي المحررة | بوليتيك

الملك محمد السادس... تدبير أزمة ''الكركرات'' بطريقة هادئة دفن وهم ''الأراضي المحررة''

عاجل وبالفيديو.. على طريقة مي عايشة: شخص آخر يصعد إلى نفس العمود بالرباط ويهدد بالانتحار | مجتمع

عاجل وبالفيديو.. على طريقة مي عايشة: شخص آخر يصعد إلى نفس العمود بالرباط ويهدد بالانتحار

فيديو من داخل سناك معروف ..حضيو راسكوم.. شوفو شنو كتاكلو فكازا | بووز

فيديو من داخل سناك معروف ..حضيو راسكوم.. شوفو شنو كتاكلو فكازا

مباشرة... بعد مي عيشة شخص آخر يحاول الانتحار بالرباط | مجتمع

مباشرة... بعد مي عيشة شخص آخر يحاول الانتحار بالرباط

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مؤلم..فرحة أسرة بالاستعداد لعيد الأضحى تتحول إلى مأتم بالبيضاء

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 22:31 مؤلم..فرحة أسرة بالاستعداد لعيد الأضحى تتحول إلى مأتم بالبيضاء | حوادث و حقوق
مؤلم..فرحة أسرة بالاستعداد لعيد الأضحى تتحول إلى مأتم بالبيضاء
في جديد فاجعة حي السلامة بالبيضاء والتي قام خلالها شخص بالانتحار وإنهاء حياته يومه الأحد، علمت ''شوف تيفي'' أن أسرته تحولت فرحتها باقتراب عيد الأضحى إلى مأتم حقيقي، خاصة أنها كانت تستعد للسفر اليوم


"شوف تيفي"

في جديد فاجعة حي السلامة بالبيضاء والتي قام خلالها شخص بالانتحار وإنهاء حياته يومه الأحد، علمت "شوف تيفي" أن أسرته تحولت فرحتها باقتراب عيد الأضحى إلى مأتم حقيقي، خاصة أنها كانت تستعد للسفر اليوم خارج البيضاء من أجل قضاء "العيد الكبير" خارج المدينة.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن الأسرة كانت تقوم بجمع ما تحتاجه للسفر، قبل أن تتفاجأ بالشاب البالغ من العمر 26 سنة، وهو يرمي بنفسه من الطابق الرابع منهيا حياته بطريقة بشعة.

وأوضح المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بمستشفى بن مسيك، وعاينت جثته، قبل فتح تحقيق للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت الشاب الذي يعاني من مرض نفسي إلى الانتحار.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حي السلامة العيد الكبير السفر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..هذا ما يقع أمام الحمام الشعبي اللي شاعلا فيه العافية بالبيضاء..والأمن آوت | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما يقع أمام الحمام الشعبي اللي شاعلا فيه العافية بالبيضاء..والأمن آوت

عاجل وجد خطير..حريق مهول داخل حمام شعبي بالبيضاء ولعيالات والرجال حاصلين+صور | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير..حريق مهول داخل حمام شعبي بالبيضاء ولعيالات والرجال حاصلين+صور

عاجل..تحطم مروحية كانت تكافح حريقا خلال مشاركة طائرة مغربيةX | حوادث و حقوق

عاجل..تحطم مروحية كانت تكافح حريقا خلال مشاركة طائرة مغربيةX

بالصورة..البسيج يعتقل شخصا بمدينة وجدة يشتبه في علاقته بعملية برشلونة الإرهابية | حوادث و حقوق

بالصورة..البسيج يعتقل شخصا بمدينة وجدة يشتبه في علاقته بعملية برشلونة الإرهابية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم: المغاربة يحتفلون بذكرى ثورة الملك والشعب | خبر اليوم
منذ 2 ساعات

خبر اليوم: المغاربة يحتفلون بذكرى ثورة الملك والشعب

بالفيديو.. صوفيا الحريشي.. مصممة أزياء كسبت ثقة المشاهير المغاربة بإبداعاتها المتألقة | خارج البلاطو

بالفيديو.. صوفيا الحريشي.. مصممة أزياء كسبت ثقة المشاهير المغاربة بإبداعاتها المتألقة

بعد الخطاب الملكي الأخير..شوف تيفي في قلب مقاطعة بسلا..شوفو كيفاش كايخدمو الموظفين | خارج البلاطو

بعد الخطاب الملكي الأخير..''شوف تيفي'' في قلب مقاطعة بسلا..شوفو كيفاش كايخدمو الموظفين

فيديو هام لأصحاب القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى..أسرة ضعيفة تحتاج أضحية العيد و الأم تناشد ..منين كيوصل العيد كنمرض حيث معندناش باش نشريو الحولي ..فرحونا | حالة خاصة

فيديو هام لأصحاب القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى..أسرة ضعيفة تحتاج أضحية العيد و الأم تناشد ..منين كيوصل العيد كنمرض حيث معندناش باش نشريو الحولي ..فرحونا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم..فرحة أسرة بالاستعداد لعيد الأضحى تتحول إلى مأتم بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

مؤلم..فرحة أسرة بالاستعداد لعيد الأضحى تتحول إلى مأتم بالبيضاء

عاجل..هذا ما يقع أمام الحمام الشعبي اللي شاعلا فيه العافية بالبيضاء..والأمن آوت | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما يقع أمام الحمام الشعبي اللي شاعلا فيه العافية بالبيضاء..والأمن آوت

صادم..هذا ما وقع لبنت الشعب صاحبة أعلى معدل بالباكالوريا بالمغرب | مجتمع

صادم..هذا ما وقع لبنت الشعب صاحبة أعلى معدل بالباكالوريا بالمغرب

شوفو شنو وقع للناس لكلاو بانيني فيه الدود فسناك معروف فكازا | بووز

شوفو شنو وقع للناس لكلاو ''بانيني'' فيه الدود فسناك معروف فكازا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.