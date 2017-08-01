مؤلم..فرحة أسرة بالاستعداد لعيد الأضحى تتحول إلى مأتم بالبيضاء ﻿

في جديد فاجعة حي السلامة بالبيضاء والتي قام خلالها شخص بالانتحار وإنهاء حياته يومه الأحد، علمت ''شوف تيفي'' أن أسرته تحولت فرحتها باقتراب عيد الأضحى إلى مأتم حقيقي، خاصة أنها كانت تستعد للسفر اليوم



"شوف تيفي"



في جديد فاجعة حي السلامة بالبيضاء والتي قام خلالها شخص بالانتحار وإنهاء حياته يومه الأحد، علمت "شوف تيفي" أن أسرته تحولت فرحتها باقتراب عيد الأضحى إلى مأتم حقيقي، خاصة أنها كانت تستعد للسفر اليوم خارج البيضاء من أجل قضاء "العيد الكبير" خارج المدينة.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن الأسرة كانت تقوم بجمع ما تحتاجه للسفر، قبل أن تتفاجأ بالشاب البالغ من العمر 26 سنة، وهو يرمي بنفسه من الطابق الرابع منهيا حياته بطريقة بشعة.

وأوضح المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بمستشفى بن مسيك، وعاينت جثته، قبل فتح تحقيق للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت الشاب الذي يعاني من مرض نفسي إلى الانتحار.