عاجل..هذا ما يقع أمام الحمام الشعبي اللي شاعلا فيه العافية بالبيضاء..والأمن آوت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن حالة من الفوضى، عمت المكان الذي يتواجد به حمام شعبي بمنطقة سيدي مومن بالبيضاء، عقب اندلاع النيران به، والسبب هو انسحاب الأمن الذي ترك رجال الوقاية المدنية في محنة كبيرة

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن حالة من الفوضى، عمت المكان الذي يتواجد به حمام شعبي بمنطقة سيدي مومن بالبيضاء، عقب اندلاع النيران به، والسبب هو انسحاب الأمن الذي ترك رجال الوقاية المدنية في محنة كبيرة خلال مواجهتهم للنيران المتصاعدة.

وحسب المصدر ذاته فإن رجلي أمن من فرقة الدراجين، غادروا المكان، وتركوا رجال الوقاية المدنية يقومون بإخماد ألسنة النيران وأيضا إبعاد المواطنين خوفا على حياتهم، وهو ما صعب مهمتهم في إخماد ألسنة النيران.

وأكد نفس المصدر أن المواطنين، قاموا بالاتصال بالمصالح الأمنية التي أكدت انتقال قواتها لعين المكان، إلا أن الأمر كان مجرد وعود.



