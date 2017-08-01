صادم..هذا ما وقع لبنت الشعب صاحبة أعلى معدل بالباكالوريا بالمغرب ﻿

بعد أن تصدر اسمها الصفحات الأولى للجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية وتناقل خبر تربعها على عرش التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا لهذه السنة كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منوهين بمجهودها

"شوف تيفي"

بعد أن تصدر اسمها الصفحات الأولى للجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية وتناقل خبر تربعها على عرش التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا لهذه السنة كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منوهين بمجهودها واجتهادها، صرحت إيمان الطويل، الحاصلة على أعلى معدل على المستوى الوطني بامتحانات الباكالوريا بالتعليم العمومي بمعدل 19.31 في شعبة العلوم الفيزيائية خلال الموسم الدراسي الذي انتهى قبل شهرين، بأنها جد مصدومة على إثر حرمانها من منحة جامعية لمتابعة دراستها وتحقيق طموحها، وذلك حسب ما كشفت عنه القناة الثانية "دوزيم".



وأكدت القناة الثانية عبر موقعها الالكتروني أن إيمان صرحت بأنها لم تتلق أي عرض مكتوب أو اتصال هاتفي سواء من وزارة التربية الوطنية أو أي جهة أخرى، معبرة أنها صُدمت كما محيطها الأسري والتربوي من هذا "التجاهل"، متسائلة في استغراب، "عن السبب الذي جعلها تُستثنى وتقصى من الاستحقاقات والامتيازات كتلك التي قُدمت للتلاميذ الآخرين المتفوقين في السنوات الماضية؟".



وأفادت صاحبة أعلى معدل بـ "الباكالوريا" وطنيا للقناة، أنها نجحت في اختبار الانتقاء وحصلت على الرتبة الـ 19 ، بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، التي تعتبر أول كلية طب خاصة بالمغرب، حيث تقدم المؤسسة المذكورة منحا دراسية لـ 20 في المائة من طلبتها الذين تم انتقاؤهم على أساس الاستحقاق والمعايير الاجتماعية، مضيفة بأنها تنتمي لأسرة متوسطة الدخل، مكونة من أربعة أبناء، والأب الذي يشغل تاجرا فيما الأم ربة بيت، قائلة حسب "دوزيم": " انتظرت نتائج ملف المنحة المقدمة من مؤسسة محمد السادس، غير أنني أتفاجأ من إقصائي الكامل منها، وإذا رغبت في متابعة تعليمي بهذه الكلية، يلزمني أن أدفع تكاليف الدراسة سنويا ما قيمته 13 مليون سنتيم".



وأكدت ابنة سيدي بنور للقناة أن بعض التلاميذ استفادوا من خصم جزئي من الثمن المذكور، ومُنحت لهم نسبة مئوية لتسديد باقي تكاليف الدراسة بأقسام الكلية.





