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عاجل:بعد 4 أيام..تطورات جديدة في الإعتداء الإرهابي الذي هز برشلونة وهذا ما قام به المتورطون المغاربة في باريس

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 22:07 عاجل:بعد 4 أيام..تطورات جديدة في الإعتداء الإرهابي الذي هز برشلونة وهذا ما قام به المتورطون المغاربة في باريس | دولي
عاجل:بعد 4 أيام..تطورات جديدة في الإعتداء الإرهابي الذي هز برشلونة وهذا ما قام به المتورطون المغاربة في باريس
قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليوم الأحد إن السيارة التي دهست مارة في بلدة كامبريلس الإسبانية وأودت بحياة أبرياء رصدت تتجاوز حدود السرعة القانونية في باريس قبل الواقعة بنحو أسبوع.

 

شوف تيفي:

قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليوم الأحد إن السيارة التي دهست مارة في بلدة كامبريلس الإسبانية وأودت بحياة أبرياء رصدت تتجاوز حدود السرعة القانونية في باريس قبل الواقعة بنحو أسبوع.

ووقع حادث كامبريلس بعد ساعات من قيام سائق سيارة فان مسرعة أيضا بدهس حشد من السائحين والسكان المحليين في شارع لاس رامبلاس بمدينة برشلونة الإسبانية مساء الخميس. ولاقى 13 شخصا حتفهم في حادث برشلونة.

وقتلت شرطة كامبريلس خمسة رجال بالرصاص كانوا يرتدون أحزمة ناسفة زائفة وذلك بعدما دهسوا بالسيارة الأودي مجموعة من الناس. وكان الخمسة خرجوا من السيارة بعد انقلابها وأخذوا يطعنون المارة. وقتلت امرأة في الواقعة.

وقالت الصحيفة الفرنسية دون توضيح المصدر إن السيارة جرى تصويرها وهي تتجاوز السرعة المسموح بها في منطقة بباريس قبل الحادث بأسبوع.

وقالت إن المحققين الفرنسيين لم يتوصلوا حتى الآن إلى أي ارتباط مباشر بين خلية إسبانيا وفرنسا وإن السيارة الأودي ربما انتقلت فقط عبر البلدين.

ورفض مكتب الادعاء الفرنسي التعليق على تقرير صحيفة لو باريزيان.

وتقول وسائل الإعلام الإسبانية إن السيارة الأودي تخص محمد علاء الذي ألقي القبض عليه بعد هجوم برشلونة. وقتل أحد أشقاء علاء في كامبريلس وما زال شقيقهم الثالث المشتبه بانتمائه للجماعة مفقودا.

وتبحث الشرطة الإسبانية عن مشتبه به تعتقد أنه سائق السيارة الفان ولم تستبعد
اليوم الأحد أن يكون انتقل إلى فرنسا عبر الحدود

 

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