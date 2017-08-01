الملك محمد السادس... تدبير أزمة ''الكركرات'' بطريقة هادئة دفن وهم ''الأراضي المحررة'' ﻿

أكد الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب قبل قليل، أن توجه المغرب إلى إفريقيا، ''لن يغير من مواقفنا ولن يكون على حساب الأسبقيات الوطنية، بل سيشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسيساهم في تعزيز

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أكد الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب قبل قليل، أن توجه المغرب إلى إفريقيا، ''لن يغير من مواقفنا ولن يكون على حساب الأسبقيات الوطنية، بل سيشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسيساهم في تعزيز العلاقات مع العمق الإفريقي''.



وأضاف الملك محمد السادس، أن توجه المغرب نحو أشقائه الأفارقة ''كان له أثر إيجابي ومباشر، على قضية وحدتنا الترابية، سواء في مواقف الدول، أو في قرارات الاتحاد الإفريقي، حيث عزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف، على مستوى الأمم المتحدة''.



وقال الملك محمد السادس في ذات الخطاب '' بأن عام 2016 كانت سنة الحزم والصرامة، وربط القول بالفعل، في التعامل مع المناورات التي كانت تستهدف النيل من حقوقنا'' مؤكدا ''بأن 2017 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ ومرجعيات تسوية هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء''.



وإستنادا للخطاب الملكي، ''فقد مكن هذا النهج الحازم والواضح من وضع مسار التسوية الأممي على الطريق الصحيح، ومن الوقوف أمام المناورات التي تحاول الانحراف به إلى المجهول، وهو ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن لأبريل الماضي، سواء في ما يخص الالتزام بمرجعيات التسوية، وتثمين مبادرة الحكم الذاتي، كإطار للتفاوض، أو في تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية للطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي''.



وأوضح الملك محمد السادس ''بأن تدبير أزمة ''الكركرات''، بطريقة استباقية، وهادئة وحازمة، مكن من إفشال محاولات تغيير الوضع بصحرائنا، ومن دفن وهم ''الأراضي المحررة''، التي يروج لها أعداء المغرب'' حيث، أنه بموازاة مع ذلك، يتواصل الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، سواء من خلال تزايد عدد الدول التي سحبت الاعتراف بكيان وهمي أو عبر التسوية القانونية للشراكة الاقتصادية التي تربط المغرب بالعديد من القوى الكبرى''.





