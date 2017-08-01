 هذا ما قاله الملك محمد السادس للقائلين ''المغرب يصرف أموالا باهضة على إفريقيا بدل صرفها على المغاربة'' ﻿
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هذا ما قاله الملك محمد السادس للقائلين ''المغرب يصرف أموالا باهضة على إفريقيا بدل صرفها على المغاربة''

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 21:45 هذا ما قاله الملك محمد السادس للقائلين المغرب يصرف أموالا باهضة على إفريقيا بدل صرفها على المغاربة | بوليتيك
هذا ما قاله الملك محمد السادس للقائلين ''المغرب يصرف أموالا باهضة على إفريقيا بدل صرفها على المغاربة''
قال الملك محمد السادس قبل قليل من يومه الأحد خلال الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب أن الذين يروجون المغالطات، بأن المغرب يصرف أموالا باهضة على إفريقيا، بدل صرفها على المغاربة، فهم لا

''شوف تيفي''

 

قال الملك محمد السادس قبل قليل من يومه الأحد خلال الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب أن الذين يروجون المغالطات، بأن المغرب يصرف أموالا باهضة على إفريقيا، بدل صرفها على المغاربة، فهم لا يريدون مصلحة البلاد .

وأكد الملك محمد السادس أن توجه المغرب إلى إفريقيا، لن يغير من مواقفه، ولن يكون على حساب الأسبقيات الوطنية، بل سيشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسيساهم في تعزيز العلاقات مع العمق الإفريقي.
وأضاف الملك بأن توجه المغرب إلى إفريقيا له أثر إيجابي ومباشر، على قضية الوحدة الترابية، سواء في مواقف الدول، أو في قرارات الاتحاد الإفريقي.

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