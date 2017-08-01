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الملك محمد السادس...توجه المغرب نحو إفريقيا لم يكن قرارا عفويا

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 21:30 الملك محمد السادس...توجه المغرب نحو إفريقيا لم يكن قرارا عفويا | بوليتيك
الملك محمد السادس...توجه المغرب نحو إفريقيا لم يكن قرارا عفويا
قال الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب، أن توجه المغرب نحو إفريقيا والدفاع عن مصالح شعوبها لم يكن قرارا عفويا ولم تفرضه حسابات ظرفية عادية وليس وليد اليوم، بل هو وفاء

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قال الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب، أن توجه المغرب نحو إفريقيا والدفاع عن مصالح شعوبها  لم يكن قرارا عفويا ولم تفرضه حسابات ظرفية عادية وليس وليد اليوم، بل هو وفاء للتاريخ المشترك ووحدة المصير.

وأضاف الملك محمد السادس، أن ثورة الملك والشعب التي نعيش ذكراها 64، هي أكثر من ملحمة وطنية خالدة جمعت ملكا مجاهدا وشعبا مناضلا من أجل عودة الملك الشرعي وإستقلال المغرب، مؤكدا بأنها محطة مشرقة تجاوزت إشعاعها  المملكة المغربية إلى إفريقيا.

وقال الملك محمد السادس أن جميع شعوب إفريقيا في حاجة اليوم إلى إستلهام الماضي والتذكير بمواقف المغرب التابثة اتجاه إخوانه الأفارقة، حيث ثم تأسيس وزارة مهتمة بالشؤون الإفريقية منذ 1961، لدعم حركات التحرير بشعوب إفريقيا، وكذا إجتماع مدينة الدار البيضاء في نفس السنة لوضع اللبنة الأولى لمنظمة الإتحاد الإفريقي في سنة 1963.

 

 

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