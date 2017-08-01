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الملك محمد السادس: ''المال لا يدوم والمعرفة باقية لا تزول''

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 21:28 الملك محمد السادس: المال لا يدوم والمعرفة باقية لا تزول | بوليتيك
الملك محمد السادس: ''المال لا يدوم والمعرفة باقية لا تزول''
تحدث الملك محمد السادس وهو يعرج في خطاب ثورة الملك والشعب يومه 20 غشت 2017 ، على ما عرفته المملكة خلال السنوات الماضية من جهود ، وتوجه الدولة من ناحية السياسة الخارجية في الدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا


''شوف تيفي''

تحدث الملك محمد السادس وهو يعرج في خطاب ثورة الملك والشعب يومه 20 غشت 2017 ، على ما عرفته المملكة خلال السنوات الماضية من جهود ، وتوجه الدولة من ناحية السياسة الخارجية في الدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا والعودة الى الإتحاد الإفريقي.

ووجه رسالة قوية الى من يروجون المغالطات على الأموال التي توجه إلى بعض دول إفريقيا قائلا : ''المال لا يدوم والمعرفة باقية لا تزول '' مشيرا الى الإشاعات التي يتداولها الكثير حول الأموال التي تصرف في إفريقيا والجولات المتعددة التي يقوم بها الملك محمد السادس الى إفريقيا


معتبرا في ذات السياق أن للجانب الإنساني حضورا في التوجه العام للمؤسسة الملكية بالرغم من المكائد التي تحاك ضد الوحدة الترابية وأنه سيبقى وفيا في علاقتة مع الدول الصديقة رغم ما يقال.


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