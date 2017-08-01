عاجل: الملك محمد السادس..افريقيا هي المستقبل و المستقبل بدأ من اليوم ﻿

أكد الملك محمد السادس يومه الأحد و هو يلقي خطاب الذكرى الـ64 لثورة الملك و الشعب، أن هذه الذكرى تعتبر أكثر من ملحمة وطنية خالدة جمعت الملك و الشعب،فهي محطة مشرقة في تاريخ المغرب.

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أكد الملك محمد السادس يومه الأحد و هو يلقي خطاب الذكرى الـ64 لثورة الملك و الشعب، أن هذه الذكرى تعتبر أكثر من ملحمة وطنية خالدة جمعت الملك و الشعب،فهي محطة مشرقة في تاريخ المغرب.

ووقف الملك محمد السادس في مستهل خطابه على العلاقات بين المغرب و افريقيا مؤكدا أن هذا العمل التضامني من أجل تحقيق التنمية و التقدم.

و أكد الملك ،أن التزام المغرب بالدفاع عن مصالح افريقيا ليس وليد اليوم بل نواصل توطيده مضيفا أن توجه المغرب نحو افريقيا وفاء لتاريخ مشترك و إيمان لوحدة المصير تحكمه استراتيجية بعيدة المدى .

و قال الملك محمد السادس،" أجدد عبارات الشكر و التقدير لكل دول القارة التي وقفت بجانبنا و حتى تلك التي رفضت ذلك

افريقيا كانت و ستظل هي المستقبل و المستقبل بدأ من اليوم.