عاجل: الملك محمد السادس..افريقيا هي المستقبل و المستقبل بدأ من اليوم ﻿

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أكد الملك محمد السادس يومه الأحد و هو يلقي خطاب الذكرى الـ64 لثورة الملك و الشعب، أن هذه الذكرى تعتبر أكثر من ملحمة وطنية خالدة جمعت الملك و الشعب،فهي محطة مشرقة في تاريخ المغرب.
ووقف الملك محمد السادس في مستهل خطابه على العلاقات بين المغرب و افريقيا مؤكدا أن هذا العمل التضامني من أجل تحقيق التنمية و التقدم.
و أكد الملك ،أن التزام المغرب بالدفاع عن مصالح افريقيا ليس وليد اليوم بل نواصل توطيده مضيفا أن توجه المغرب نحو افريقيا وفاء لتاريخ مشترك و إيمان لوحدة المصير تحكمه استراتيجية بعيدة المدى .
و قال الملك محمد السادس،" أجدد عبارات الشكر و التقدير لكل دول القارة التي وقفت بجانبنا و حتى تلك التي رفضت ذلك
افريقيا كانت و ستظل هي المستقبل و المستقبل بدأ من اليوم.