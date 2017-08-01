محمد السادس ''يا ذاك الإنسان''... ﻿

شغل الملك محمد السادس الدنيا والناس، من المغرب الى أقصى بقعة في العالم ، فمنذ توليه حكم المملكة، لم يتوان عن إعلان ثورته على العديد من التقاليد ''المخزنية'' المرعية منذ قرون ، ليفاجئ المغاربة بصورة



''شوف تيفي''





شغل الملك محمد السادس الدنيا والناس، من المغرب الى أقصى بقعة في العالم ، فمنذ توليه حكم المملكة، لم يتوان عن إعلان ثورته على العديد من التقاليد ''المخزنية'' المرعية منذ قرون ، ليفاجئ المغاربة بصورة متناقضة تماما على ما عهدوه في فترة حكم والده، الملك القوي الحسن الثاني.



وظهر ذلك جليا من خلال صور الملك محمد السادس وهو يقبل المعاقين ويعانقهم،مما فاجأ الشعب المغربي من طنجة الى الكويرة بأسلوب ملكهم خلاف الأعراف المخزنية وجعلت الكل ينحني احتراما لتلك المبادرات الإنسانية ، وسنة بعد سنة يثبت الملك أنه حريص على تقوية أواصر العلاقة مع أبناء شعبه بمختلف مكوناتهم وفئاتهم الاجتماعية، سواء من خلال تجوله في سيارته دون حارس خاص ، أو التقاطه صور ''سيلفي'' مع المواطنين .



ولهذا إذا كان الرجل هو الأسلوب فإن الملك محمد السادس ، ومنذ تربعه على العرش ، أبان عن أسلوب مختلف في التعاطي مع شؤون الحكم، وفي التعامل مع رعيته ، أركانه الرئيسية التقرب إلى الشعب والتواضع والإنسانية مما جعل وسائل الإعلام العالمية تلقبه بملك الفقراء .



في هذا الإطار نشرت جريدة ''الصباح'' في صدرعددها اليوم ملفا ترصد من خلاله جوانب إنسانية في شخص الملك عنونته بمحمد السادس.. ''ياذاك الإنسان''، وذلك تزامنا مع احتفالات المملكة بثورة الملك والشعب ، وعيد الشباب.





