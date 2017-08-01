فضيحة.. إمام مسجد بالبيضاء ومرشد وواعظ بارون مخدرات+تفاصيل صادمة ﻿

أوقفت الشرطة القضائية للفداء مرس السلطان بالبيضاء، إمام مسجد بدرب الفقراء محسوب على التيار السلفي، يعد المزود الرئيسي لتجار المخدرات والأقراص المهلوسة بالمنطقة بعد نصب كمين له وحجز أزيد من 2000 قرص

"شوف تيفي"



أوقفت الشرطة القضائية للفداء مرس السلطان بالبيضاء، إمام مسجد بدرب الفقراء محسوب على التيار السلفي، يعد المزود الرئيسي لتجار المخدرات والأقراص المهلوسة بالمنطقة بعد نصب كمين له وحجز أزيد من 2000 قرص مهلوس بسيارته.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فقد شكل خبر اعتقال السلفي الذي أحيل أول أمس السبت على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع من أجل حيازة وترويج الأقراص المهلوسة صدمة كبيرة لدى سكان الحي بحكم أن الموقوف إمام مسجد ويلقي دروسا دينية ويؤطر حلقات للوعظ والإرشاد، قبل أن يتبين أنه من كبار بارونات "القرقوبي" بالمنطقة.

وأضافت اليومية أن مصادرها، أكدت بأن السلفي كان ينتقد في دروسه الدينية السلوكات المنحرفة لشباب المنطقة وإدمانهم المفرط على المخدرات، ما يورطهم في جرائم عديدة من قبيل السرقات والاغتصاب والقتل، كما ندد لمناسبات عديدة بالتقصير في محاربة هذه الظاهرة قبل أن يكشف اعتقاله أنه المساهم الأول في هذا الوضع بالمنطقة، وقد وضع المتهم في وقت سابق تحت المراقبة من قبل مختلف الفرق الأمنية بالمنطقة بعد توصلها بمعلومات تفيد تورطه في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، سيما بعد الاشتباه في تورطه في قضية حجز كميات كبيرة من "السليسيون" إلا أن حذره الشديد كان يجهض أي عملية لاعتقاله متلبسا بحيازة المخدرات.