 صفقة بين أخنوش والعثماني لتبادل ''مقعدين برلمانيين'' بدائرتي تطوان وتارودانت الشمالية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة.. إمام مسجد بالبيضاء ومرشد وواعظ بارون مخدرات+تفاصيل صادمة | مجتمع

فضيحة.. إمام مسجد بالبيضاء ومرشد وواعظ بارون مخدرات+تفاصيل صادمة

صفقة بين أخنوش والعثماني لتبادل مقعدين برلمانيين بدائرتي تطوان وتارودانت الشمالية | بوليتيك

صفقة بين أخنوش والعثماني لتبادل ''مقعدين برلمانيين'' بدائرتي تطوان وتارودانت الشمالية

عاجل وجد خطير..حريق مهول داخل حمام شعبي بالبيضاء ولعيالات والرجال حاصلين+صور | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير..حريق مهول داخل حمام شعبي بالبيضاء ولعيالات والرجال حاصلين+صور

بالصور..سعد المجرد داير مكانة كيبلغ الثمن ديالها 40 مليون ولبس حذاء سعره 11 ألف درهم | ثقافة و فنون

بالصور..سعد المجرد داير مكانة كيبلغ الثمن ديالها 40 مليون ولبس حذاء سعره 11 ألف درهم

عاجل..تحطم مروحية كانت تكافح حريقا خلال مشاركة طائرة مغربيةX | حوادث و حقوق

عاجل..تحطم مروحية كانت تكافح حريقا خلال مشاركة طائرة مغربيةX

بالصورة..البسيج يعتقل شخصا بمدينة وجدة يشتبه في علاقته بعملية برشلونة الإرهابية | حوادث و حقوق

بالصورة..البسيج يعتقل شخصا بمدينة وجدة يشتبه في علاقته بعملية برشلونة الإرهابية

عاجل..سقوط طائرة بدولة أوروبية كبرى..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل..سقوط طائرة بدولة أوروبية كبرى..وهذا عدد القتلى

عاجل.. فاجعة تهز حي السلامة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة تهز حي السلامة بالبيضاء

إصابة 4 أشخاص بحادث دهس متعمد في بلجيكا | دولي

إصابة 4 أشخاص بحادث دهس متعمد في بلجيكا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

صفقة بين أخنوش والعثماني لتبادل ''مقعدين برلمانيين'' بدائرتي تطوان وتارودانت الشمالية

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 20:39 صفقة بين أخنوش والعثماني لتبادل مقعدين برلمانيين بدائرتي تطوان وتارودانت الشمالية | بوليتيك
صفقة بين أخنوش والعثماني لتبادل ''مقعدين برلمانيين'' بدائرتي تطوان وتارودانت الشمالية
ستكون ساحة الدائرة الإنتخابية لتطوان متاحة بسهولة أكبر لعودة محمد إدعمار لعضوية مجلس النواب، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني، في شهر يونيو الماضي.

شوف تيفي

ستكون ساحة الدائرة الإنتخابية لتطوان متاحة بسهولة أكبر لعودة محمد إدعمار لعضوية مجلس النواب، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني، في شهر يونيو الماضي.

وحسب مصادر الأحداث المغربية الجد مطلعة بالخريطة السياسية في دائرة تطوان، تفيد أن عودة رئيس المجلس البلدي لتطوان لمقعده في مجلس النواب، بعد إجراء الإنتخابات الجزئية في الدائرة لن يكون سوى صفقة محكمة بين التجمع الوطني للأحرار وبين العدالة والتنمية لإخلاء ساحة دائرة تطوان من مرشحي التجمع، في مقابل وعود قوية قدمها سعد الدين العثماني لرئيس التجمع الوطني للأحرار بإخلاء الدائرة الإنتخابية المحلية، ''تارودانت الشمالية'' التي أسقطتها المحكمة الدستورية من يد حميد البهجة.

وكشفت المصادر ذاتها أن إدارة حزب التجمع الوطني للأحرار، رفضت لحدود الساعة أن تزكي ترشيح محمد نبيل الكوهن، أحد الداعمين الكبار للحملات الإنتخابية لرشيد الطالبي العلمي، الوزير التجمعي الحالي، دون تقديم أي تعليل لرفض منح هذه التزكية للكوهن الذي يهدد بالرحيل نحو نحو لون سياسي اخر، في عدم تمكنه من الحصول على هذه التزكية والتي أصبحت بعيدة المنال.

وإستغربت ذات المصادر، من التقارب الفجائي بين رشيد الطالبي العلمي ومحمد إدعمار، الذي فقد مقعده البرلماني بعد قرار المحكمة الدستورية، بعدما تأكد لها إستعانة إدعمار بوسائل مملوكة للجماعة الترابية تطوان، والتي يرأس مجلسها الجماعي وذلك لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الإنتخابية، مما يعد إستعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وخرقا للقانون، مذكرة أن إدعمار نفسه طالب بإلغاء مقعد رشيد الطالبي العلمي في مجلس النواب، قبل أن يشرف الأخير على إخلاء الساحة الإنتخابية في دائرة تطوان من أي منافسة لتعبيد الطريق أمام منافسه السابق إدعمار الذي يعاني من تهاوي شعبيته في دائرة يرأس مجلسها البلدي.

 



إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحملة الإنتخابات تطوان شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..قبل الخطاب الملكي: الملك محمد السادس يوجه تعليماته بهذا الخصوص | بوليتيك

عاجل..قبل الخطاب الملكي: الملك محمد السادس يوجه تعليماته بهذا الخصوص

عاجل.. الملك يصدر عفوه السامي على 477 شخصا بمناسبة عيد الشباب | بوليتيك

عاجل.. الملك يصدر عفوه السامي على 477 شخصا بمناسبة عيد الشباب

عاجل.. قبل الخطاب الملكي: الملك محمد السادس يستقبل وفدا رسميا وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

عاجل.. قبل الخطاب الملكي: الملك محمد السادس يستقبل وفدا رسميا وهذه هي التفاصيل

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي خالد مشبال

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم: المغاربة يحتفلون بذكرى ثورة الملك والشعب | خبر اليوم
منذ 22 دقيقة

خبر اليوم: المغاربة يحتفلون بذكرى ثورة الملك والشعب

بالفيديو.. صوفيا الحريشي.. مصممة أزياء كسبت ثقة المشاهير المغاربة بإبداعاتها المتألقة | خارج البلاطو

بالفيديو.. صوفيا الحريشي.. مصممة أزياء كسبت ثقة المشاهير المغاربة بإبداعاتها المتألقة

بعد الخطاب الملكي الأخير..شوف تيفي في قلب مقاطعة بسلا..شوفو كيفاش كايخدمو الموظفين | خارج البلاطو

بعد الخطاب الملكي الأخير..''شوف تيفي'' في قلب مقاطعة بسلا..شوفو كيفاش كايخدمو الموظفين

فيديو هام لأصحاب القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى..أسرة ضعيفة تحتاج أضحية العيد و الأم تناشد ..منين كيوصل العيد كنمرض حيث معندناش باش نشريو الحولي ..فرحونا | حالة خاصة

فيديو هام لأصحاب القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى..أسرة ضعيفة تحتاج أضحية العيد و الأم تناشد ..منين كيوصل العيد كنمرض حيث معندناش باش نشريو الحولي ..فرحونا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة.. إمام مسجد بالبيضاء ومرشد وواعظ بارون مخدرات+تفاصيل صادمة | مجتمع
منذ 12 دقيقة

فضيحة.. إمام مسجد بالبيضاء ومرشد وواعظ بارون مخدرات+تفاصيل صادمة

صفقة بين أخنوش والعثماني لتبادل مقعدين برلمانيين بدائرتي تطوان وتارودانت الشمالية | بوليتيك

صفقة بين أخنوش والعثماني لتبادل ''مقعدين برلمانيين'' بدائرتي تطوان وتارودانت الشمالية

عاجل وجد خطير..حريق مهول داخل حمام شعبي بالبيضاء ولعيالات والرجال حاصلين+صور | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير..حريق مهول داخل حمام شعبي بالبيضاء ولعيالات والرجال حاصلين+صور

بالصور..سعد المجرد داير مكانة كيبلغ الثمن ديالها 40 مليون ولبس حذاء سعره 11 ألف درهم | ثقافة و فنون

بالصور..سعد المجرد داير مكانة كيبلغ الثمن ديالها 40 مليون ولبس حذاء سعره 11 ألف درهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.