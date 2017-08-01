صفقة بين أخنوش والعثماني لتبادل ''مقعدين برلمانيين'' بدائرتي تطوان وتارودانت الشمالية ﻿

ستكون ساحة الدائرة الإنتخابية لتطوان متاحة بسهولة أكبر لعودة محمد إدعمار لعضوية مجلس النواب، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني، في شهر يونيو الماضي.

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ستكون ساحة الدائرة الإنتخابية لتطوان متاحة بسهولة أكبر لعودة محمد إدعمار لعضوية مجلس النواب، بعد أن ألغت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني، في شهر يونيو الماضي.



وحسب مصادر الأحداث المغربية الجد مطلعة بالخريطة السياسية في دائرة تطوان، تفيد أن عودة رئيس المجلس البلدي لتطوان لمقعده في مجلس النواب، بعد إجراء الإنتخابات الجزئية في الدائرة لن يكون سوى صفقة محكمة بين التجمع الوطني للأحرار وبين العدالة والتنمية لإخلاء ساحة دائرة تطوان من مرشحي التجمع، في مقابل وعود قوية قدمها سعد الدين العثماني لرئيس التجمع الوطني للأحرار بإخلاء الدائرة الإنتخابية المحلية، ''تارودانت الشمالية'' التي أسقطتها المحكمة الدستورية من يد حميد البهجة.



وكشفت المصادر ذاتها أن إدارة حزب التجمع الوطني للأحرار، رفضت لحدود الساعة أن تزكي ترشيح محمد نبيل الكوهن، أحد الداعمين الكبار للحملات الإنتخابية لرشيد الطالبي العلمي، الوزير التجمعي الحالي، دون تقديم أي تعليل لرفض منح هذه التزكية للكوهن الذي يهدد بالرحيل نحو نحو لون سياسي اخر، في عدم تمكنه من الحصول على هذه التزكية والتي أصبحت بعيدة المنال.



وإستغربت ذات المصادر، من التقارب الفجائي بين رشيد الطالبي العلمي ومحمد إدعمار، الذي فقد مقعده البرلماني بعد قرار المحكمة الدستورية، بعدما تأكد لها إستعانة إدعمار بوسائل مملوكة للجماعة الترابية تطوان، والتي يرأس مجلسها الجماعي وذلك لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الإنتخابية، مما يعد إستعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وخرقا للقانون، مذكرة أن إدعمار نفسه طالب بإلغاء مقعد رشيد الطالبي العلمي في مجلس النواب، قبل أن يشرف الأخير على إخلاء الساحة الإنتخابية في دائرة تطوان من أي منافسة لتعبيد الطريق أمام منافسه السابق إدعمار الذي يعاني من تهاوي شعبيته في دائرة يرأس مجلسها البلدي.





