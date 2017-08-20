عاجل وجد خطير..حريق مهول داخل حمام شعبي بالبيضاء ولعيالات والرجال حاصلين+صور ﻿

يعرف حي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات من يومه الأحد، حالة استنفار قصوى، بسبب اندلاع حريق مهول داخل حمام الفضل.



"شوف تيفي"

يعرف حي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات من يومه الأحد، حالة استنفار قصوى، بسبب اندلاع حريق مهول داخل حمام الفضل.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن نيران الحريق الذي اندلع لأسباب مجهولة، حاصرت النساء والرجال المتواجدين بداخل الحمام المذكور، موضحا أن شاحنة تابعة للوقاية المدنية، تعمل على إخماد ألسنة النيران المتصاعدة.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، تتواجد بدورها بعين المكان، مؤكدا في الوقت ذاته بأن رجال الوقاية المدنية، يقومون بمجهودات كبيرة لإخماد ألسنة النيران وتجنب سقوط ضحايا.

