عاجل..تحطم مروحية كانت تكافح حريقا خلال مشاركة طائرة مغربيةX ﻿

تحطمت مروحية يومه الأحد في كابريل بشمال البرتغال فيما كانت تكافح حريقا ما ادى الى مقتل قائدها، وفق ما أفاد الدفاع المدني، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

"شوف تيفي"

تحطمت مروحية يومه الأحد في كابريل بشمال البرتغال فيما كانت تكافح حريقا ما ادى الى مقتل قائدها، وفق ما أفاد الدفاع المدني، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وقال قائد الدفاع المدني روي استيفيس، حسب الوكالة الفرنسية، إن "المروحية كانت تكافح حريقا في كابريل حين تحطمت بعدما اصطدمت بخطوط التوتر العالي. واحترقت لاحقا ما ادى الى مصرع قائدها".

وأضاف أن القائد كان يتمتع بخبرة ويشارك في عمليات إخماد الحرائق منذ 2013.

وأكدت الوكالة أن المروحية التي تعود الى شركة "ايفرجتس" البرتغالية، كانت تتصدى للنيران في قرية كابريل باقليم كاسترو دايري بشمال البلاد، مشيرة إلى أن البرتغال وفي مساعيها لإخماد الحرائق، تلقت البرتغال تعزيزات دولية أبرزها طائرة كندير من المغرب وطائرات مماثلة من اسبانيا وثلاث مروحيات من سويسرا.