 بالصورة..البسيج يعتقل شخصا بمدينة وجدة يشتبه في علاقته بعملية برشلونة الإرهابية ﻿
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بالصورة..البسيج يعتقل شخصا بمدينة وجدة يشتبه في علاقته بعملية برشلونة الإرهابية

بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 19:59 بالصورة..البسيج يعتقل شخصا بمدينة وجدة يشتبه في علاقته بعملية برشلونة الإرهابية | حوادث و حقوق
بالصورة..البسيج يعتقل شخصا بمدينة وجدة يشتبه في علاقته بعملية برشلونة الإرهابية
كشف موقع '' vozpopuli'' الإسباني يومه الأحد، أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ألقى القبض على شخص بمدينة وجدة، يشتبه في صلته بالأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة برشلونة وسط الأسبوع الجاري.

"شوف تيفي"

 

كشف موقع " vozpopuli" الإسباني يومه الأحد، أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ألقى القبض على شخص بمدينة وجدة، يشتبه في صلته بالأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة برشلونة وسط الأسبوع الجاري.

وأكد ذات الموقع أن الشخص الموقوف، يشتبه في علاقته بالعملية الدموية الإرهابية التي أسفرت عن سقوط 14 قتيلا ببرشلونة، وخاصة بالمغربي المتورط "موسى أوكابير" الذي كان يقطن بجواره بإسبانيا.


وأكد الموقع أن الأبحاث ما تزال جارية من طرف الشرطة الإسبانية للتوصل لهوية جميع المتورطين في الاعتداء الدموي ببرشلونة والذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام.

 

 

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