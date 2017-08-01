قصة مؤثرة: رجل فقيرالحال كانت أمنيته ''الحج'' و لم ير الطائرة في حياته ولما رآها لأول مرة قال كلمة عفوية هزت رجال الأعمال وهذا ما حصل... ﻿

قصة معبرة نشرها المصور االصحفي ''حسن أصليح '' هذا الصباح في صفحته بوسائل التواصل الإجتماعي ''فايسبوك '' يحكي فيها أن رجلا فقير الحال من ''غانا'' قابل فريق تصوير قناة TRT التركية و هم يصورون برنامجا هناك



''شوف تيفي''





قصة معبرة نشرها المصور االصحفي ''حسن أصليح '' هذا الصباح في صفحته بوسائل التواصل الإجتماعي ''فايسبوك '' يحكي فيها أن رجلا فقير الحال من ''غانا'' قابل فريق تصوير قناة TRT التركية و هم يصورون برنامجا هناك وكانت معهم طيارة صغيرة والتي توجد في الصورة ، وكانت أول مرة يرى فيها الرجل هذه الطائرة فقال لهم بعفوية '' مافيش حجم أكبر منها شويه ياخدني لمكة؟!''

الكلمة و عفويتها و صدقها طرقت قلوب طاقم التصوير وجميع أنحاء تركيا بعد أن قام أحد افراد طاقم التصوير بنشر بوست على صفحته انتشرت مثل النار في الهشيم عن ''العم حسن عبدالله.. ''

وبدأت الاتصالات مع طاقم التصوير من رجال أعمال و مشاهير و ناس عاديين يريدون الوصول للعم حسن حتى يحققوا له أمنيته.. بحيث أن وزير الخارجية التركي نفسه أعلن تكفل تركيا برحلة حج ''العم حسن .. '' وضابط فى السفارة التركية بغانا تفاعل مع الموقف واتصل بالرجل ونقله لتركيا تمهيدا لتحقيق حلمه وسفره لأداء فريضة الحج.





